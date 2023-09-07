Почему падает индекс Мосбиржи

Котировки резко пошли вниз на фоне негативной динамики на глобальных рынках, а также в преддверии заседания ЦБ 15 сентября, говорит аналитик УК «Первая» Иван Капустянский. Рынок ждет, что регулятор еще раз повысит ставку, добавляет Бахтин. Это негативно для акций как с точки зрения удорожания заемных средств и обслуживания долга для компаний, так и с точки зрения того, что рост доходностей облигаций делает их более привлекательными по соотношению доходность–риск, объясняет он.