Euroclear хочет перенести суд в Бельгию

Один из аргументов для обращения в АС Москвы – коллизионная норма, возражала защита Хасановой: если «причина» нанесения вреда расположена за рубежом, но ущерб причинен в России, дело вправе рассматривать российский суд. Принцип тесной связи с Россией заключается в том, что истец является резидентом этой страны, на ее территории арестовано и имущество ответчика, пояснил он. Кроме этого, средства Хасановой находились у третьих лиц – у НРД как депозитария и у «РСХБ управление активами» в доверительном управлении. «Вы считаете, что в случае обращения в суд Бельгии правосудие будет эффективным с учетом затрат на судебное разбирательство и сроков? – обратился истец к ответчику. – В России с учетом этих факторов правосудие будет эффективнее», – констатировал он. «И дешевле», – добавила судья.