Euroclear хочет перенести суд в Бельгию

Euroclear хочет перенести суд в БельгиюНаступление убытков в России не доказано, считает ответчик по иску российского частного инвестора
На заседании Арбитражного суда (АС) Москвы по иску частного инвестора Элиды Хасановой к бельгийскому депозитарию Euroclear 13 посторонних: среди них частные инвесторы, профучастники и юристы, ведущие аналогичные дела. Шесть человек толпятся у дверей, практически все записывают слушание на телефоны. «В зале всегда будет столько народу?» – спросила судья. Присутствующие закивали. Это первый иск частного инвестора к бельгийскому депозитарию Euroclear, который рассматривается в российской юрисдикции. Но точно не последний. Судебной практики по таким делам нет, потому пострадавшие и их защитники хотят понимать особенности процесса.
Во время заседания представитель Euroclear подал ходатайство о прекращении производства по делу, апеллируя к тому, что требования должны быть направлены в страну ответчика – Бельгию. Счет с заблокированными активами истца открыт именно там, акцентировала защита Euroclear, следовательно, и действия совершены на территории этой страны. «Это фикция, что местом наступления вреда является место регистрации (ИП Хасановой. – “Ведомости”)», – заявил представитель депозитария. На этот счет есть судебная практика – постановление 10-го арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2022 г., напомнил он. Там указано, что нахождение истца на территории России не позволяет отнести любые категории споров к компетенции российских судов лишь на основании места проживания. Также представитель Euroclear указал, что истец не представил доказательств наличия у нее договора с бельгийским депозитарием.
Один из аргументов для обращения в АС Москвы – коллизионная норма, возражала защита Хасановой: если «причина» нанесения вреда расположена за рубежом, но ущерб причинен в России, дело вправе рассматривать российский суд. Принцип тесной связи с Россией заключается в том, что истец является резидентом этой страны, на ее территории арестовано и имущество ответчика, пояснил он. Кроме этого, средства Хасановой находились у третьих лиц – у НРД как депозитария и у «РСХБ управление активами» в доверительном управлении. «Вы считаете, что в случае обращения в суд Бельгии правосудие будет эффективным с учетом затрат на судебное разбирательство и сроков? – обратился истец к ответчику. – В России с учетом этих факторов правосудие будет эффективнее», – констатировал он. «И дешевле», – добавила судья.
Вред Хасановой причинен в России, согласился представитель «РСХБ управление активами». Эта управляющая компания проходит третьим лицом по делу. Она приобрела ценные бумаги на средства истца, они учитываются в депозитарии Райффайзенбанка. Тот, в свою очередь, имеет счет в НРД, у которого есть свой счет в Euroclear.
Депозитарий никаких действий в России не совершал – компания не ведет здесь операционной деятельности, не имеет филиалов, настаивала бельгийская защита. Основания для блокировки счета российского НРД со стороны Euroclear, что и привело к заморозке активов Хасановой, связаны с исполнением регулирования бельгийского законодательства, за нарушение которого предусмотрена уголовная ответственность, добавил представитель бельгийской компании. «Euroclear не вводил самостоятельно санкций – это частная организация, которая исполняет распространяемое на него законодательство», – резюмировал он. «А вы считаете, что вы виноваты?» – спросила судья ответчика. «Я понимаю, что сейчас модно ругать европейские компании, но хотелось бы со ссылкой на документы, ответил представитель Euroclear. Хасанова не представила доказательства того, что ее ценные бумаги учитывались через НРД, констатировала защита. «Можно документарно восстановить цепь владения – купоны Хасановой до наступления событий (введения санкций. – «Ведомости») начислял Euroclear», – возразил представитель НРД.
Хасанова подала иск к бельгийскому депозитарию 20 июня. Размер требований, согласно уточненному истцом размеру убытков, составляет почти $30 000, в сумму входит стоимость 25 заблокированных ценных бумаг и невыплаченный по ним купонный доход, пояснил «Ведомостям» представитель истца, партнер юридической группы Paradigma Марат Хасанов.
Следующее заседание по делу назначено на 20 октября.
Всего в российские арбитражные суды подано 35 исков к Euroclear, следует из картотеки, и все связаны с заблокированными активами, принадлежащими российским гражданам или юрлицам. В числе истцов как профучастники (включая Росбанк, УК «Первая», банк «Синара»), так и частные инвесторы. Совокупный размер требований превышает 200 млрд руб.