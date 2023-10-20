Чем интересны дебютные облигации Sunlight

Кроме размещения долга, компания рассматривает возможность выхода на биржу. О планах первичного публичного предложения (IPO) заявила гендиректор холдинга Sunlight Виктория Ливенская в эфире Telegram-канала «Газпромбанк-инвестиций». Как быстро компания станет к этому готова, в среднесрочной перспективе или чуть позже, – зависит от того, какая будет ситуация на рынке, добавила она.