Чем интересны дебютные облигации Sunlight

Чем интересны дебютные облигации SunlightРазмещение бумаг ювелирной сети стартует 25 октября
Сеть ювелирных магазинов Sunlight (ООО «Солнечный свет») планирует 25 октября разместить по открытой подписке дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд руб. Сбор заявок начинается с 20 октября. Организаторами выступают Газпромбанк и БКС КИБ.
Кроме размещения долга, компания рассматривает возможность выхода на биржу. О планах первичного публичного предложения (IPO) заявила гендиректор холдинга Sunlight Виктория Ливенская в эфире Telegram-канала «Газпромбанк-инвестиций». Как быстро компания станет к этому готова, в среднесрочной перспективе или чуть позже, – зависит от того, какая будет ситуация на рынке, добавила она.
«Мы будем публиковать отчетность по МСФО, мы планируем размещение этого облигационного займа, и, возможно, в дальнейшем мы будем рассматривать эту возможность привлечения финансирования. В этом направлении мы движемся, но говорить, как это будет, пока преждевременно», – подчеркнула Ливенская.