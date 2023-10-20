Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

Чем интересны дебютные облигации Sunlight

Размещение бумаг ювелирной сети стартует 25 октября
Дарина Артамонова
Максим Стулов / Ведомости

Сеть ювелирных магазинов Sunlight (ООО «Солнечный свет») планирует 25 октября разместить по открытой подписке дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд руб. Сбор заявок начинается с 20 октября. Организаторами выступают Газпромбанк и БКС КИБ.

Кроме размещения долга, компания рассматривает возможность выхода на биржу. О планах первичного публичного предложения (IPO) заявила гендиректор холдинга Sunlight Виктория Ливенская в эфире Telegram-канала «Газпромбанк-инвестиций». Как быстро компания станет к этому готова, в среднесрочной перспективе или чуть позже, – зависит от того, какая будет ситуация на рынке, добавила она.

«Мы будем публиковать отчетность по МСФО, мы планируем размещение этого облигационного займа, и, возможно, в дальнейшем мы будем рассматривать эту возможность привлечения финансирования. В этом направлении мы движемся, но говорить, как это будет, пока преждевременно», – подчеркнула Ливенская.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных