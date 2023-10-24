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Почему ралли в акциях «Мечела» аналитики считают загадочным

Они по-разному видят будущее бумаг компании после их исторических пиков
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» обновляли свой исторический рекорд по стоимости в течение дня три сессии подряд, с 18 по 20 октября, зафиксировав максимум на уровне 269 руб. На закрытии основной торговой сессии в пятницу они в итоге скорректировались до 255,4 руб. За пять торговых дней стоимость акций компании выросла на 8%.

Привилегированные акции «Мечела» еще не восстановились с прошлого года. Своего дневного максимума, 356,4 руб., они достигли 15 февраля 2022 г. Сейчас они торгуются на 27,6% ниже, на уровне 258,15 руб. Тем не менее в течение недели они также показывали рост более 5%.

В понедельник, 23 октября, обыкновенные акции «Мечела» прибавили еще 1%, добравшись до 258,03 руб. «Префы» выросли на 0,35% до 259,05 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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