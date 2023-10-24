Почему ралли в акциях «Мечела» аналитики считают загадочным

Привилегированные акции «Мечела» еще не восстановились с прошлого года. Своего дневного максимума, 356,4 руб., они достигли 15 февраля 2022 г. Сейчас они торгуются на 27,6% ниже, на уровне 258,15 руб. Тем не менее в течение недели они также показывали рост более 5%.