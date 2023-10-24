Почему ралли в акциях «Мечела» аналитики считают загадочным

Почему ралли в акциях «Мечела» аналитики считают загадочнымОни по-разному видят будущее бумаг компании после их исторических пиков
Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» обновляли свой исторический рекорд по стоимости в течение дня три сессии подряд, с 18 по 20 октября, зафиксировав максимум на уровне 269 руб. На закрытии основной торговой сессии в пятницу они в итоге скорректировались до 255,4 руб. За пять торговых дней стоимость акций компании выросла на 8%.
Привилегированные акции «Мечела» еще не восстановились с прошлого года. Своего дневного максимума, 356,4 руб., они достигли 15 февраля 2022 г. Сейчас они торгуются на 27,6% ниже, на уровне 258,15 руб. Тем не менее в течение недели они также показывали рост более 5%.
В понедельник, 23 октября, обыкновенные акции «Мечела» прибавили еще 1%, добравшись до 258,03 руб. «Префы» выросли на 0,35% до 259,05 руб.