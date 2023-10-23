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Россия более чем вдвое увеличила экспорт металлургического угля в Индию

Доля российских поставок в общем импорте страны превысила 11%
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт коксующегося (металлургического) угля из России в Индию увеличился за восемь месяцев 2023 г. в 2,3 раза год к году и достиг 4,3 млн т, следует из данных индийского министерства торговли и промышленности.

Доля российских поставок в общем импорте коксующегося угля в страну увеличилась с 5 до 11,2%.

Основной объем индийского импорта по-прежнему приходится на Австралию: 19,9 млн т из 38,4 млн т за восемь месяцев этого года. Но поставки из Австралии в январе – августе снизились в годовом выражении на 10%, а их доля в импорте Индии – с 58,2 до 51,7%. Доля США сократилась с 13 до 12,7%, доля Индонезии – с 5 до 3,6%.

Резкий рост поставок угля из России в Индию, как коксующегося, так и энергетического (применяется преимущественно в энергетике), начался еще в прошлом году на фоне переориентации экспорта российских компаний из стран Евросоюза. ЕС в рамках пятого пакета антироссийских санкций из-за СВО на Украине c 10 августа 2022 г. полностью запретил импорт угля из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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