Россия более чем вдвое увеличила экспорт металлургического угля в Индию

Основной объем индийского импорта по-прежнему приходится на Австралию: 19,9 млн т из 38,4 млн т за восемь месяцев этого года. Но поставки из Австралии в январе – августе снизились в годовом выражении на 10%, а их доля в импорте Индии – с 58,2 до 51,7%. Доля США сократилась с 13 до 12,7%, доля Индонезии – с 5 до 3,6%.