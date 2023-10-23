Россия более чем вдвое увеличила экспорт металлургического угля в Индию

Россия более чем вдвое увеличила экспорт металлургического угля в ИндиюДоля российских поставок в общем импорте страны превысила 11%
Экспорт коксующегося (металлургического) угля из России в Индию увеличился за восемь месяцев 2023 г. в 2,3 раза год к году и достиг 4,3 млн т, следует из данных индийского министерства торговли и промышленности.
Доля российских поставок в общем импорте коксующегося угля в страну увеличилась с 5 до 11,2%.
Основной объем индийского импорта по-прежнему приходится на Австралию: 19,9 млн т из 38,4 млн т за восемь месяцев этого года. Но поставки из Австралии в январе – августе снизились в годовом выражении на 10%, а их доля в импорте Индии – с 58,2 до 51,7%. Доля США сократилась с 13 до 12,7%, доля Индонезии – с 5 до 3,6%.
Резкий рост поставок угля из России в Индию, как коксующегося, так и энергетического (применяется преимущественно в энергетике), начался еще в прошлом году на фоне переориентации экспорта российских компаний из стран Евросоюза. ЕС в рамках пятого пакета антироссийских санкций из-за СВО на Украине c 10 августа 2022 г. полностью запретил импорт угля из России.