Газпромбанк и «Мечел» заключили мировое соглашение по долгу на $244 млн

Газпромбанк и «Мечел» заключили мировое соглашение по долгу на $244 млнКомпания расплатится с банком в течение двух лет
Производитель угля и стали «Мечел» и принадлежащий ему Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) заключили мировое соглашение с Газпромбанком (ГПБ) о реструктуризации кредитных обязательств перед банком. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель банка. Это решение 25 сентября утвердил Девятый арбитражный апелляционный суд (Москва).
Как отметил представитель ГПБ, условия соглашения предусматривают выплату долга в течение двух лет на «комфортных для сторон условиях», конвертацию задолженности в рубли и прощение части общего долга. Это должно позволить «Мечелу» существенно снизить долговую нагрузку и сократить неурегулированные кредитные обязательства с 15 до 3%.
Собеседник пояснил, что разбирательства касались прав, которые ранее банк «в полном объеме» приобрел у кредитора и внешних участников по кредитному договору ЧМК и иностранных банков, заключенному в 2010 г. и предусматривающему три транша.
Заместитель председателя правления ГПБ Тигран Хачатуров (курирует промышленные активы группы), слова которого передала пресс-служба банка, отметил, что соглашение позволит «Мечелу» «продолжать бесперебойную деятельность, оставаться стабильным поставщиком и надежным работодателем». «Мы всегда настроены на открытый и конструктивный диалог с партнерами», – добавил Хачатуров.
«Ведомости» направили запрос в «Мечел».
В начале апреля Газпромбанк подал в Арбитражный суд Москвы два иска к «Мечелу» и УК «Мечел-сталь». В материалах суда была указана сумма одного из исков – более 11,9 млрд руб., по второму она не уточнялась.
Речь в иске шла об обязательствах Мечела перед иностранными кредиторами по кредитам под гарантии экспортных агентств, которые остаются нереструктурированными. Просроченной задолженности перед самим Газпромбанком у компании нет, говорил представитель «Мечела».
Из материалов дела следовало, что ГПБ через французский BNP Paribas Bank (агент по договору об участии в финансировании и кредитора по кредитному договору от 15 сентября 2010 г. на сумму $219,4 млн и 192 млн евро) предоставил финансирование ЧМК на сумму $219,1 млн. «Мечел» выступал поручителем по кредиту ЧМК.
В годовом отчете компании за 2021 г. говорилось, что «Мечел» в сентябре 2010 г. подписал кредитный договор о финансировании строительства универсального рельсобалочного стана на ЧМК. Кредит предполагал три транша – от BNP Paribas (102,8 млн евро), Газпромбанка ($219,4 млн) и Unicredit (89,2 млн евро). «Мечел» брал деньги, чтобы расплатиться с итальянским поставщиком металлургического оборудования Danieli и китайской инжиниринговой компанией Minmetals.
На 31 декабря 2021 г. по этим линиям в общей сложности оставалось выплатить 24,5 млрд руб. ($154,9 млн и 154,7 млн евро), говорилось в отчете. Они составляют просроченную задолженность. Кроме того, пени по просрочке составляли примерно 900 млн руб. ($8,9 млн и 2,5 млн евро). На судебном заседании 17 июля отмечалось, что заемщик должен был вернуть денежные средства до августа 2019 г., но последний платеж по основному долгу поступил в январе 2014 г.
17 июля арбитраж удовлетворил иск ГПБ и постановил взыскать с «Мечела» и ЧМК в пользу банка $244,2 млн. Согласно решению суда, основной долг в размере $154,8 млн и $89,4 млн процентов будет взыскиваться с ответчиков солидарно в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. «Мечел» подал апелляцию на это решение в Девятый арбитражный апелляционный суд, но он оставил решение первой инстанции без изменения. 20 сентября стороны подали в арбитраж ходатайства об утверждении мирового соглашения.
Директор по инвестиционной аналитике «БКС Мир инвестиций» Кирилл Чуйко считает мировое соглашение «разумным решением». Он поясняет, что по решению суда «Мечел» должен был выплатить задолженность Газпромбанку, вопрос заключался только в том, каким образом это будет сделано.
Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева считает, что мировое соглашение позволит утвердить взаимовыгодный порядок погашения задолженности. Принудительное взыскание денежных средств, по ее словам, является сложным процессом, который может растянуться на длительное время. Ответчикам также невыгодно доводить ситуацию до принудительного взыскания, говорит Галеева. Юрист добавляет, что для соблюдения интересов кредитора соглашением могут быть предусмотрены дополнительные условия, например, плата за рассрочку или отсрочку платежей.
Чуйко отмечает, что «Мечел» сейчас «имеет неплохие доходы» благодаря хорошим ценам на уголь и ослаблению рубля к доллару, поэтому может выплатить задолженность из свободного денежного потока (FCF).
«Мечел» в апреле 2020 г. продал 51% в Эльгинском угольном проекте компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна за 89 млрд руб. Эти деньги пошли на погашение долга компании перед ГПБ и ВТБ. Тогда же был продлен на семь лет срок погашения задолженности компании перед этими банками, общая сумма реструктурированных обязательств «Мечела» составила 237 млрд руб.
В октябре того же года гендиректор компании Олег Коржов говорил в интервью «Коммерсанту», что «Мечел» рассчитывает до конца года согласовать условия реструктуризации ECA-кредита (финансирование под гарантии экспортных кредитных агентств) и что текущая сумма долга перед западными кредиторами составляет $420 млн. Коржов отмечал, что «Мечел» предлагал ECA-кредиторам войти в общую реструктуризацию с российскими госбанками, которая завершилась в апреле 2020 г., но договоренности об этом не были достигнуты.
Годовой отчет и финансовые результаты за 2022 г. «Мечел» не публиковал. В 2021 г. чистая прибыль компании по МСФО увеличилась в 100 раз по сравнению с показателем 2020 г. до 80,57 млрд руб. Выручка группы в 2021 г. выросла на 51% до 402,1 млрд руб., показатель EBITDA – втрое до 118,9 млрд руб. Чистый долг группы без пеней и штрафов на 31 декабря 2021 г. составлял 275 млрд руб.
Тем не менее, по мнению Чуйко, в ближайшее время общий кредитный портфель компании не сильно поменяется. Выплата долга Газпромбанку сейчас приведет к тому, что другие кредитные выплаты будут сделаны позже, поясняет аналитик.
По мнению Чуйко, информация о заключении мировое соглашение должна поддержать котировки акций «Мечела». По данным на 12:53 мск, обыкновенные акции компании на Московской бирже стоили 203,62 руб. за штуку (-0,5% к закрытию предыдущей торговой сессии), привилегированные – 219,75 руб. за штуку (-0,8%).