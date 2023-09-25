Газпромбанк и «Мечел» заключили мировое соглашение по долгу на $244 млн

В октябре того же года гендиректор компании Олег Коржов говорил в интервью «Коммерсанту», что «Мечел» рассчитывает до конца года согласовать условия реструктуризации ECA-кредита (финансирование под гарантии экспортных кредитных агентств) и что текущая сумма долга перед западными кредиторами составляет $420 млн. Коржов отмечал, что «Мечел» предлагал ECA-кредиторам войти в общую реструктуризацию с российскими госбанками, которая завершилась в апреле 2020 г., но договоренности об этом не были достигнуты.