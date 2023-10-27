Книга заявок на IPO Henderson может быть переподписана в три-четыре раза

Книга заявок на IPO Henderson может быть переподписана в три-четыре разаПланов по изменению дат букбилдинга нет
Книги заявок 27 октября, в ходе первичного публичного размещения (IPO) сети магазинов мужской одежды Henderson, подписаны, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к сделке. Это произошло еще в обед, добавил один из собеседников. По его словам, покрыть книгу на третий день букбилдинга – это здоровая динамика и воодушевляющий знак в плане финальных результатов. Учитывая, что активность инвесторов увеличивается к концу сбора заявок, добавил он.
Букбилдинг продолжается и планов по изменению его дат нет, чтобы у всех была равная возможность зайти, сказал другой собеседник «Ведомостей». Брокеры принимают заявки до 1 ноября. Переподписка будет, но «в разумном, комфортном размере», скорее всего, в 3-4 раза, предположил собеседник. Ставки инвесторов разные, добавил он: какая-то усредненная цена заявок из ранее заявленного диапазона пока не раскрывается.
Компания заинтересована в адекватной аллокации (доля от общей суммы заявки инвестора-участника IPO, которую брокеры удовлетворили), добавил собеседник: уровней «Астры» в несколько процентов точно ждать не стоит. Он допустил, что, если аллокация будет низкой, банкиры могут предложить увеличить количество акций на продажу.
О доле физических лиц говорить рано, потому что у многих институционалов пока проходят комитеты и они только подали индикацию, добавил собеседник. По его словам, с точки зрения целевого распределения компания хочет получить результат, при котором две группы будут представлены в капитале. Они обе обладают преимуществами, поэтому будет приниматься взвешенное решение в распределении доли, чтобы бумага правильно себя вела на рынке после начала торгов, резюмировал он.
Henderson выбрала удачный момент для выхода на IPO, говорила ранее руководитель IR-проектов департамента корпоративных финансов «Цифра брокера» Анастасия Пузанова. Благодаря этому компания увеличит прозрачность и понятность своего бизнеса, что даст еще больше возможностей для привлечения ресурсов на развитие, объяснила эксперт. Момент выглядит весьма удачным в условиях ограничений для инвесторов, а также увеличения интереса физлиц к российскому фондовому рынку на фоне хорошего роста акций с начала года, добавила аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.
Henderson открыла книги заявок 25 октября с диапазоном цены акции в 600-675 руб., что соответствует капитализации в 21,6–24,3 млрд руб. до допэмиссии. Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили о том, что справедливая оценка ритейлера колеблется в районе 10-42,2 млрд руб. Общий размер размещения может составить до 3,63 млрд руб., доля акций в свободном обращении (free-float) – до 15%. Торги на Московской бирже начнутся 2 ноября.