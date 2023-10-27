Книга заявок на IPO Henderson может быть переподписана в три-четыре раза

О доле физических лиц говорить рано, потому что у многих институционалов пока проходят комитеты и они только подали индикацию, добавил собеседник. По его словам, с точки зрения целевого распределения компания хочет получить результат, при котором две группы будут представлены в капитале. Они обе обладают преимуществами, поэтому будет приниматься взвешенное решение в распределении доли, чтобы бумага правильно себя вела на рынке после начала торгов, резюмировал он.