Завод «Кристалл» выйдет на IPO в декабре

Завод «Кристалл» выйдет на IPO в декабреДивиденды будут в 2025 году
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» собирается провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в декабре 2023 г., сообщил владелец компании Павел Победкин на презентации для аналитиков. Его слова передает корреспондент «Ведомостей».
Завод в ходе IPO планирует привлечь 1-1,5 млрд руб. Минимальный объем привлечения средств на развитие компании за счет выпуска новых акций составит 1 млрд руб. Общий размер размещения может быть увеличен до 1,5 млрд руб., в том числе за счет доли акционера. Доля free-float (акции в свободном обращении) составит не более 15%. Минимальный cash-in (механизм, при котором средства поступают в капитал компании за счет дополнительной эмиссии акций) составит 1 млрд руб.
По словам Победкина, компания намерена начать выплаты дивидендов в 2025 г. Они составят не менее 80% от чистой прибыли.
Организатором размещения выступит инвестиционная группа «Финам», писали ранее «Ведомости».
Победкин спрогнозировал высокий спрос на бумаги компании со стороны физлиц. Среди факторов привлекательности для инвесторов менеджмент компании называет ожидаемый темп роста компании по выручке до 2026 г. на уровне выше 60%. Целевая маржинальность к этому сроку по плану должна составить 19%. Также компания считает преимуществом понятную стратегию развития и опытный менеджмент.
Текущая инвестиционная программа компании на ближайшие три года составляет 2,5 млрд руб. На продвижение выходящей новой продукции, в том числе замещение ушедших брендов, будет направлено 1 млрд руб., на строительство складских мощностей на 15 000 кв. м – 600 млн руб. На увеличение количества производственных линий (строительство купажного отдела и спиртохранилища) будет совокупно потрачено 900 млн руб. Из них 500 млн руб. уже проинвестировано.
Компания планирует занять к 2026 г. на рынке ликеро-водочных изделий долю 18%, говорится в презентации компании. В деньгах объем рынка, по оценкам, составит 126 млрд руб. Менеджмент планирует пятикратный рост выручки и увеличение EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) в 10 раз. Доля продаж в литрах увеличится на 17 п. п. в 2026 г. относительно 2022 г., в деньгах – увеличится на более чем 17 п. п.
Менеджмент со ссылкой на данные Росстата указывает, что компания в 2023 г. входит в топ-10 производителей водки.
В марте 2023 г. «Кристалл» впервые вышел на долговой рынок, разместив на Мосбирже трехлетние облигации на 300 млн руб. с квартальным купоном и доходностью к погашению 14,21%. Рейтинг кредитоспособности компании от «Эксперт РА» составил ruB+ (низкий уровень кредитоспособности и финансовой надежности).
Первой среди российских алкогольных компаний на биржу вышла Novabev Group (бывшая Beluga Group). В 2008 г. эмитент привлек около $190 млн, а вся компания была оценена в $1 млрд. Второй алкогольной компанией стала «Абрау-Дюрсо» – в 2012 г. предприятие собрало около $13 млн, его оценили примерно в $131 млн. Провести IPO на Мосбирже в 2021 г. планировала Mercury Retail Group, управляющая торговыми сетями «Красное и белое» и «Бристоль», но перенесла размещение «из-за ситуации на рынке».
Завод «Кристалл» расположен в Обнинске (Калужская обл.), в 2022 г. предприятие произвело 1,35 млн дал ликеро-водочных изделий. Владелец компании – бизнесмен Павел Победкин, следует из данных СПАРК.
За первое полугодие 2023 г. выручка «Кристалла» составила 1,4 млрд руб., увеличившись почти в два раза год к году. Чистая прибыль достигла 31 млн руб. (+3,33%.). Основная продукция завода – водка, на продажи которой приходится 95% всей выручки.
В портфеле «Кристалла» флагманские бренды «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу». В 2022 г. завод выпустил аналог немецкого ликера Jagermeister.