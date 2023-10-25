Завод «Кристалл» выйдет на IPO в декабре

Компания планирует занять к 2026 г. на рынке ликеро-водочных изделий долю 18%, говорится в презентации компании. В деньгах объем рынка, по оценкам, составит 126 млрд руб. Менеджмент планирует пятикратный рост выручки и увеличение EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) в 10 раз. Доля продаж в литрах увеличится на 17 п. п. в 2026 г. относительно 2022 г., в деньгах – увеличится на более чем 17 п. п.