Новые IPO составят конкуренцию «мусорным» бондам

Также будет тест того, придут ли на рынок акций и облигаций те деньги, которые не были потрачены на IPO из-за того, что спрос превысил предложение, отмечает зампредправления Совкомбанка. Автухов видит предпосылки, чтобы этот поток стал постоянным: ограничения на инвестиции за рубежом и движение капитала, инфраструктурные риски будут «запирать» спрос на финансовые инструменты внутри России. Этот спрос будет искать повышенную доходность, и в этом смысле рынок IPO составит конкуренцию ВДО, полагает Автухов. Но сегмент высокодоходных облигаций пока такой небольшой, что даже уход с него всех розничных инвесторов, которые формируют основной спрос на такие бумаги, не окажет серьезного влияния на российский долговой рынок, отмечает банкир.