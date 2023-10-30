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Конфликт на Ближнем Востоке разогнал цены на золото

Драгоценный металл с начала года обгоняет по доходности индекс S&P 500
Инга Сангалова
Донат Сорокин / ТАСС

Цена золота 27 октября превысила $2000 за унцию впервые с мая этого года – так инвесторы отреагировали на новости о крупнейшей наземной атаке армии Израиля в cекторе Газа. Спотовая цена драгметалла выросла на 1,1% до $2006,2 за тройскую унцию. Фьючерсный контракт на золото с поставкой в декабре подорожал на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,95% до $2016,3 за тройскую унцию.

Золото растет в цене с начала месяца и не исключено, что октябрь может стать месяцем самого значительного увеличения стоимости металла с июля 2020 г., когда она достигла исторического максимума в $2075,47, пишет Bloomberg.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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