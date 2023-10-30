Конфликт на Ближнем Востоке разогнал цены на золото

Цена золота 27 октября превысила $2000 за унцию впервые с мая этого года – так инвесторы отреагировали на новости о крупнейшей наземной атаке армии Израиля в cекторе Газа. Спотовая цена драгметалла выросла на 1,1% до $2006,2 за тройскую унцию. Фьючерсный контракт на золото с поставкой в декабре подорожал на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,95% до $2016,3 за тройскую унцию.