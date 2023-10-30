Конфликт на Ближнем Востоке разогнал цены на золото

Конфликт на Ближнем Востоке разогнал цены на золотоДрагоценный металл с начала года обгоняет по доходности индекс S&P 500
Цена золота 27 октября превысила $2000 за унцию впервые с мая этого года – так инвесторы отреагировали на новости о крупнейшей наземной атаке армии Израиля в cекторе Газа. Спотовая цена драгметалла выросла на 1,1% до $2006,2 за тройскую унцию. Фьючерсный контракт на золото с поставкой в декабре подорожал на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,95% до $2016,3 за тройскую унцию.
Золото растет в цене с начала месяца и не исключено, что октябрь может стать месяцем самого значительного увеличения стоимости металла с июля 2020 г., когда она достигла исторического максимума в $2075,47, пишет Bloomberg.
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