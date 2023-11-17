У Ozon взлетел товарооборот, но EBITDA ушла в минус

Ozon отчитался за III квартал 2023 г.: рост выручки ритейлера за июль – сентябрь ускорился до 77% год к году (г/г), выручка достигла 109 млрд руб., а оборот продаж (GMV), включая услуги, вырос на 140% г/г до 450,8 млрд руб. и значительно превысил консенсус-прогноз (+115%). Это самая высокая динамика GMV за восемь кварталов. Но из-за роста инвестиций в развитие маркетплейса скорректированная EBITDA впервые с I квартала 2022 г. показала отрицательное значение – минус 3,91 млрд руб. Чистый убыток ритейлера вырос на 6% и достиг 22,1 млрд руб., а валовая прибыль упала на 39% до 5,8 млрд руб.