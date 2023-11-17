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У Ozon взлетел товарооборот, но EBITDA ушла в минус

Маркетплейс планирует сохранить положительную рентабельность по EBITDA и положительный операционный денежный поток
Екатерина Литова Дарина Артамонова
Андрей Гордеев / Ведомости

Ozon отчитался за III квартал 2023 г.: рост выручки ритейлера за июль – сентябрь ускорился до 77% год к году (г/г), выручка достигла 109 млрд руб., а оборот продаж (GMV), включая услуги, вырос на 140% г/г до 450,8 млрд руб. и значительно превысил консенсус-прогноз (+115%). Это самая высокая динамика GMV за восемь кварталов. Но из-за роста инвестиций в развитие маркетплейса скорректированная EBITDA впервые с I квартала 2022 г. показала отрицательное значение – минус 3,91 млрд руб. Чистый убыток ритейлера вырос на 6% и достиг 22,1 млрд руб., а валовая прибыль упала на 39% до 5,8 млрд руб.

Глобальные депозитарные расписки Ozon на выход отчетности отреагировали ростом: в ходе основных торгов на Мосбирже они дорожали на 1,75% до 2755 руб., но во время вечерней сессии (20.00 мск.) росли на 0,65%. С начала года индекс Мосбиржи вырос на 49%, расписки ритейлера – на 96,5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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