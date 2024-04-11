Акции UC Rusal будут догонять растущую цену алюминия

Акции UC Rusal будут догонять растущую цену алюминияАналитики прогнозируют рост котировок еще на 5–17%
Акции крупнейшей алюминиевой компании UC Rusal в ходе торгов на Московской бирже 10 апреля дорожали на 5,68% до 41,245 руб. Последний раз на этом уровне они были в сентябре 2023 г. На закрытие основной торговой сессии стоимость бумаг скорректировались до 41,12 руб., рост составил 5,35%. Индекс Мосбиржи находился на отметке 3439,11 пункта (+0,73%). С начала года стоимость акций выросла на 20,5%. Бенчмарк прибавил 10,9%.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что стоимость бумаг растет по двум причинам – вслед за увеличением цен на алюминий и ростом стоимости бумаг ГМК «Норникель», который недавно провел сплит акций 100 к 1. Стоимость июньских фьючерсов на алюминий в ходе торгов 10 апреля снизилась на 1% до $2418 (по сравнению с закрытием 9 апреля – $2443). За месяц металл прибавил в цене 4,4%, с начала года – 0,95%.