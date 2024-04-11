/ Инвестиции

Акции UC Rusal будут догонять растущую цену алюминия

Аналитики прогнозируют рост котировок еще на 5–17%
Дарина Артамонова
Взлет акций UC Rusal обусловлен реакцией инвесторов на динамику цен на алюминий. / Андрей Гордеев / Ведомости

Акции крупнейшей алюминиевой компании UC Rusal в ходе торгов на Московской бирже 10 апреля дорожали на 5,68% до 41,245 руб. Последний раз на этом уровне они были в сентябре 2023 г. На закрытие основной торговой сессии стоимость бумаг скорректировались до 41,12 руб., рост составил 5,35%. Индекс Мосбиржи находился на отметке 3439,11 пункта (+0,73%). С начала года стоимость акций выросла на 20,5%. Бенчмарк прибавил 10,9%.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что стоимость бумаг растет по двум причинам – вслед за увеличением цен на алюминий и ростом стоимости бумаг ГМК «Норникель», который недавно провел сплит акций 100 к 1. Стоимость июньских фьючерсов на алюминий в ходе торгов 10 апреля снизилась на 1% до $2418 (по сравнению с закрытием 9 апреля – $2443). За месяц металл прибавил в цене 4,4%, с начала года – 0,95%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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