Акции UC Rusal будут догонять растущую цену алюминия

Опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что стоимость бумаг растет по двум причинам – вслед за увеличением цен на алюминий и ростом стоимости бумаг ГМК «Норникель», который недавно провел сплит акций 100 к 1. Стоимость июньских фьючерсов на алюминий в ходе торгов 10 апреля снизилась на 1% до $2418 (по сравнению с закрытием 9 апреля – $2443). За месяц металл прибавил в цене 4,4%, с начала года – 0,95%.