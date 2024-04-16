/ Инвестиции

Участники рынка ЦФА хотят разделить сделки на публичные и частные

При этом они планируют увеличить ликвидность за счет игроков классического рынка
Михаил Кузнецов
Freepik

Участники рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) предложили повысить ликвидность сегмента, предоставив профессиональным участникам классического рынка участвовать в сделках без передачи данных клиентов оператору информационной платформы (ОИС). Они также хотят разделить сделки на рынке ЦФА на публичные и частные, дав участникам приватных размещений «максимальную свободу» при определении объема раскрываемой информации. Об этом говорится в письме (есть у «Ведомостей») комиссии по ЦФА Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Письмо направлено замминистра финансов Ивану Чебескову, замминистра экономического развития Максиму Колесникову, председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову и первому заместителю председателя ЦБ Ольге Скоробогатовой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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