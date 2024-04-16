Участники рынка ЦФА хотят разделить сделки на публичные и частные

Участники рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) предложили повысить ликвидность сегмента, предоставив профессиональным участникам классического рынка участвовать в сделках без передачи данных клиентов оператору информационной платформы (ОИС). Они также хотят разделить сделки на рынке ЦФА на публичные и частные, дав участникам приватных размещений «максимальную свободу» при определении объема раскрываемой информации. Об этом говорится в письме (есть у «Ведомостей») комиссии по ЦФА Торгово-промышленной палаты (ТПП).