«Яндекс» успокоил инвесторов своей раздельной отчетностью

«Яндекс» успокоил инвесторов своей раздельной отчетностьюОни позитивно отреагировали на то, что российские активы компании генерируют 99,5% всей выручки
«Яндекс» впервые опубликовал раздельную отчетность по иностранной и российской структурам – Yandex N.V. и МКПАО «Яндекс». Аналитики считают этот шаг логичным, так как компания находится в процессе разделения активов. Самое главное – отчетность показала, что активы МКПАО «Яндекс» генерируют 99,5% всей выручки компании.
Акции Yandex N.V. (YNDX) в ходе торгов в основную сессию 26 апреля на Московской бирже подорожали на 1,52% до 4228 руб. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 3449,77 пункта (+0,29%). Индекс информационных технологий – 3994,26 п. (+0,55%).
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам