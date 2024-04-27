«Яндекс» успокоил инвесторов своей раздельной отчетностью

«Яндекс» впервые опубликовал раздельную отчетность по иностранной и российской структурам – Yandex N.V. и МКПАО «Яндекс». Аналитики считают этот шаг логичным, так как компания находится в процессе разделения активов. Самое главное – отчетность показала, что активы МКПАО «Яндекс» генерируют 99,5% всей выручки компании.