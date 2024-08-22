Акции «Мечела» начали падать после выпуска полугодового отчета

Из отчета следует, что продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) во II квартале увеличились на 15% по сравнению с предыдущим. В компании рост объяснили наращиванием производства на разрезе «Нерюнгринский», а также отметили, что положительную динамику позволит сохранить введение в эксплуатацию новый лавы на шахте имени В.И. Ленина компании «Южный Кузбасс». Но показатель реализации энергетического угля снизился к уровню I квартала, несмотря на переориентацию существенных объемов с экспортных направлений на внутренний рынок.