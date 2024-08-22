Акции «Мечела» начали падать после выпуска полугодового отчета

Акции «Мечела» начали падать после выпуска полугодового отчетаВ компании заявили о переориентации на внутренний рынок
По состоянию на 15:50 мск стоимость обыкновенных акций «Мечела» по отношению к закрытию прошлого дня упала на 9,2% до 127 руб., привилегированных акций – на 1,92% до 137,85 руб.
В опубликованном отчете группа компаний заявила, что из-за внешних ограничений практически весь объем угольной продукции в адрес третьих лиц во II квартале был отправлен российским заказчикам. Также заявлялось, что в 2024 г. компания будет поэтапно восстанавливать показатели добычи и переработки угля.
«В целом, по нашим оценкам, мировая торговля углем вступила в период относительной стабильности, без существенных колебаний цен, который может продлиться до конца 2024 г.», – сообщили в ГК.
Из отчета следует, что продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) во II квартале увеличились на 15% по сравнению с предыдущим. В компании рост объяснили наращиванием производства на разрезе «Нерюнгринский», а также отметили, что положительную динамику позволит сохранить введение в эксплуатацию новый лавы на шахте имени В.И. Ленина компании «Южный Кузбасс». Но показатель реализации энергетического угля снизился к уровню I квартала, несмотря на переориентацию существенных объемов с экспортных направлений на внутренний рынок.
Из отчета также следует, что из-за санкций падение продаж плоского проката составило 50%, а также снизились суммарный показатель продажи метизной продукции и реализация ферросилиция, оба показателя упали на 2%. Согласно отчетной таблице, на 60 т снизился показатель добычи угля на 2% или 2,5 млн т, тогда как на 13% и 17% выросли показатели производства чугуна и стали.
EBITDA составила 32,8 млрд руб., снизившись на 18% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила 16%. Показатель убытка, который приходится на акционеров «Мечела», находится на уровне 16,7 млрд руб. Капитальные вложения группы в обновление и поддержание основных фондов снизились на 17% – до 8,7 млрд руб. Стоимость долгового портфеля составляет 16,8%. Чистый долг группы увеличился на 5% и составил 262,5 млрд руб. Согласно отчету, давление на финансовые показатели оказала высокая ключевая ставка.
23 февраля 2024 г. США произвели очередное масштабное обновление российского корпоративного сегмента SDN List, включив в санкционный список несколько крупных российских горнодобывающих компаний, в том числе и ГК «Мечел».