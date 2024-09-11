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Аналитики начали покрывать акции «Промомеда» впервые после IPO

Стоимость бумаг может вырасти почти в два раза, если компания будет следовать плану вывода новых лекарств
Михаил Кузнецов
Алексей Орлов / Ведомости

Эксперты «БКС мир инвестиций» и «Атона» первыми из инвестиционных домов начали аналитическое покрытие акций биофармацевтической компании «Промомед». В БКС установили целевую цену для ценных бумаг компании на уровне 700 руб. (+71% от текущей цены) с «позитивным» взглядом. Таргет «Атона» – 605 руб. (+48%) с рейтингом «выше рынка». На закрытии основной сессии 10 сентября стоимость акций компании находилась на уровне 408,7 руб.

ПАО «Промомед» разместил свои акции на Мосбирже в июле 2024 г. по верхней границе ценового диапазона (375–400 руб.), что соответствовало рыночной капитализации в 85 млрд руб. Компания привлекла почти 6 млрд руб., которые пошли на финансирование разработок инновационных препаратов и сокращение долговой нагрузки. На пике акции компании стоили 422,05 руб. (+5,5% от цены IPO), на минимуме доходили до 349 руб. (-12,7%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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