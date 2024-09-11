Аналитики начали покрывать акции «Промомеда» впервые после IPO

ПАО «Промомед» разместил свои акции на Мосбирже в июле 2024 г. по верхней границе ценового диапазона (375–400 руб.), что соответствовало рыночной капитализации в 85 млрд руб. Компания привлекла почти 6 млрд руб., которые пошли на финансирование разработок инновационных препаратов и сокращение долговой нагрузки. На пике акции компании стоили 422,05 руб. (+5,5% от цены IPO), на минимуме доходили до 349 руб. (-12,7%).