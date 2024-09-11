Аналитики начали покрывать акции «Промомеда» впервые после IPO

Аналитики начали покрывать акции «Промомеда» впервые после IPOСтоимость бумаг может вырасти почти в два раза, если компания будет следовать плану вывода новых лекарств
Эксперты «БКС мир инвестиций» и «Атона» первыми из инвестиционных домов начали аналитическое покрытие акций биофармацевтической компании «Промомед». В БКС установили целевую цену для ценных бумаг компании на уровне 700 руб. (+71% от текущей цены) с «позитивным» взглядом. Таргет «Атона» – 605 руб. (+48%) с рейтингом «выше рынка». На закрытии основной сессии 10 сентября стоимость акций компании находилась на уровне 408,7 руб.
ПАО «Промомед» разместил свои акции на Мосбирже в июле 2024 г. по верхней границе ценового диапазона (375–400 руб.), что соответствовало рыночной капитализации в 85 млрд руб. Компания привлекла почти 6 млрд руб., которые пошли на финансирование разработок инновационных препаратов и сокращение долговой нагрузки. На пике акции компании стоили 422,05 руб. (+5,5% от цены IPO), на минимуме доходили до 349 руб. (-12,7%).