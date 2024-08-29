Скорректированная чистая прибыль «Промомеда» по МСФО выросла на 48% за полгода

Чистая прибыль в первом полугодии составила 5 млн руб. по сравнению с 465 млн руб. за тот же период в 2023 г. На динамику показателя существенно повлияли разовые расходы, связанные с проведением первичного публичного предложения акций (IPO) и созданием резерва по налогу на прибыль в отношении ранее признанных расходов, отметили в компании.