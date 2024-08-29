Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Скорректированная чистая прибыль «Промомеда» по МСФО выросла на 48% за полгода

Ведомости

По итогам первого полугодия чистая прибыль по МСФО биофарм-компании «Промомед», скорректированная на разовые расходы, выросла до 690 млн руб. Это на 48% больше показателя за аналогичный период 2023 г., следует из пресс-релиза группы.

Чистая прибыль в первом полугодии составила 5 млн руб. по сравнению с 465 млн руб. за тот же период в 2023 г. На динамику показателя существенно повлияли разовые расходы, связанные с проведением первичного публичного предложения акций (IPO) и созданием резерва по налогу на прибыль в отношении ранее признанных расходов, отметили в компании.

Выручка достигла 7,1 млрд руб., рост составил 22%. «Промомед» получил 26 новых регистрационных удостоверений лекарственных препаратов (+8), а также, как и в первом полугодии 2023 г., зарегистрировал 12 новых патентов.

«Мы продолжаем наращивать объемы реализации новых препаратов и диверсифицируем продуктовый портфель в наиболее востребованных терапевтических направлениях, благодаря чему демонстрируем значительный рост EBITDA (+54% по сравнению с первым полугодием 2023 г.)», – сообщил генеральный директор ПАО «Промомед».

В июле «Промомед» провел IPO по верхней границе ценового диапазона в 400 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации в размере 85 млрд руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных