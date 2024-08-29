Скорректированная чистая прибыль «Промомеда» по МСФО выросла на 48% за полгода
По итогам первого полугодия чистая прибыль по МСФО биофарм-компании «Промомед», скорректированная на разовые расходы, выросла до 690 млн руб. Это на 48% больше показателя за аналогичный период 2023 г., следует из пресс-релиза группы.
Чистая прибыль в первом полугодии составила 5 млн руб. по сравнению с 465 млн руб. за тот же период в 2023 г. На динамику показателя существенно повлияли разовые расходы, связанные с проведением первичного публичного предложения акций (IPO) и созданием резерва по налогу на прибыль в отношении ранее признанных расходов, отметили в компании.
Выручка достигла 7,1 млрд руб., рост составил 22%. «Промомед» получил 26 новых регистрационных удостоверений лекарственных препаратов (+8), а также, как и в первом полугодии 2023 г., зарегистрировал 12 новых патентов.
«Мы продолжаем наращивать объемы реализации новых препаратов и диверсифицируем продуктовый портфель в наиболее востребованных терапевтических направлениях, благодаря чему демонстрируем значительный рост EBITDA (+54% по сравнению с первым полугодием 2023 г.)», – сообщил генеральный директор ПАО «Промомед».
В июле «Промомед» провел IPO по верхней границе ценового диапазона в 400 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации в размере 85 млрд руб.