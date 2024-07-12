«Промомед» провел IPO по верхней границе ценового диапазона в 400 рублей
Цена одной акции в рамках первичного публичного размещения (IPO) биофармацевтическая компания «Промомед» составила 400 руб., что соответствует рыночной капитализации в размере 85 млрд руб., следует из пресс-релиза на сайте компании. Ценовой диапазон составлял 375–400 руб. за бумагу – таким образом, размещение прошло по верхней его границе.
Объем размещения составил около 6 млрд руб. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации, отметили в пресс-службе. Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от общего числа бумаг, на розничных – 13,9%. Ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании досталось 3,6%.
Акции «Промомеда» войдут во второй котировальный список Мосбиржи под тикером PRMD. Торги начнутся 12 июля в 16:00 мск, сообщалось на сайте площадки.
Книга заявок в ходе IPO была переподписана в первой половине дня 8 июля, через три дня после ее открытия, сообщали «Ведомостям» источники, близкие к сделке. Компания заявляла, что намерена разместить на бирже от 7,5 до 8% акционерного капитала. IPO прошло в формате cash-in (дополнительной эмиссии). Привлеченные средства пойдут в первую очередь на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов. «Промомед» также рассмотрит варианты частичного снижения долговой нагрузки и оптимизации структуры капитала.
По оценке экспертов «БКС мир инвестиций», справедливая стоимость «Промомеда» составляет 133–169 млрд руб. и на горизонте 12 месяцев может вырасти на 23% до 164–208 млрд руб. По мнению экспертов инвестдома GI Solutions, показатель составляет 131–169 млрд руб. Аналитики «Цифра брокера» в аналогичном документе оценивают справедливую стоимость «Промомеда» в 142–150 млрд руб.