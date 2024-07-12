«Промомед» провел IPO по верхней границе ценового диапазона в 400 рублей

Книга заявок в ходе IPO была переподписана в первой половине дня 8 июля, через три дня после ее открытия, сообщали «Ведомостям» источники, близкие к сделке. Компания заявляла, что намерена разместить на бирже от 7,5 до 8% акционерного капитала. IPO прошло в формате cash-in (дополнительной эмиссии). Привлеченные средства пойдут в первую очередь на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов. «Промомед» также рассмотрит варианты частичного снижения долговой нагрузки и оптимизации структуры капитала.