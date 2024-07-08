Книга заявок на IPO «Промомеда» переподписана за 3 дня до конца размещения

По словам одного из источников, в книгу вошел ряд «качественных» институциональных инвесторов – итого уже не меньше 10 имен. Один из собеседников отметил, что в книге есть институционалы, которые не участвовали в IPO онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». Физические лица также есть в книге, и собеседники «Ведомостей» наблюдают усиление динамики их спроса.