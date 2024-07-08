Книга заявок на IPO «Промомеда» переподписана за 3 дня до конца размещения

Книга заявок на IPO «Промомеда» переподписана за 3 дня до конца размещенияВ книгу вошли не менее 10 качественных институционалов
Книга заявок в ходе IPO (первичного публичного размещения акций) биофармацевтической компании «Промомед» переподписана в рамках объявленного ценового диапазона в первой половине дня, 8 июля, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близкие к сделке. Сбор заявок начался 5 июля.
По словам одного из источников, в книгу вошел ряд «качественных» институциональных инвесторов – итого уже не меньше 10 имен. Один из собеседников отметил, что в книге есть институционалы, которые не участвовали в IPO онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». Физические лица также есть в книге, и собеседники «Ведомостей» наблюдают усиление динамики их спроса.
IPO «Промомеда» продлится до 11 июля. Ценовой диапазон в ходе размещения составляет 375–400 руб. за бумагу, что соответствует капитализации в пределах 75–80 млрд руб., сообщила компания 5 июля.
По оценкам «БКС мир инвестиций», справедливая стоимость «Промомеда» составляет 133–169 млрд руб. и на горизонте 12 месяцев может вырасти на 23% до 164–208 млрд руб., отметил в обзоре перед IPO старший аналитик брокера Дмитрий Булгаков (есть у «Ведомостей»). По мнению экспертов инвестдома GI Solutions, показатель составляет 131–169 млрд руб. Аналитики «Цифра брокера» в аналогичном документе оценивают справедливую стоимость «Промомеда» в 142–150 млрд руб.
При объявлении параметров IPO представитель «Промомеда» отметил, что компания рассчитывает привлечь в ходе размещения 6 млрд руб. Источники «Ведомостей», близкие к сделке, в апреле отмечали, что объем размещения может достичь 10 млрд руб.
Компания планирует разместить на бирже от 7,5 до 8% акционерного капитала. В IPO будут участвовать бумаги из дополнительной эмиссии. Сделка пройдет в формате cash-in, то есть привлеченные в ходе сделки средства планируется направить на развитие и рост бизнеса, в том числе разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов. Часть средств также пойдет снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала, уточняла компания ранее.
По итогам IPO «Промомед» планирует обеспечить сбалансированную аллокацию для институциональных и розничных инвесторов, сообщал его представитель. Также ограниченный объем акций может быть аллоцирован ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам.
АО «Промомед» на 100% принадлежит основателю и председателю совета директоров Петру Белому. По данным СПАРК, АО «Промомед» консолидирует ООО «Промомед рус» (R&D центр компании), ООО «Промомед ДМ» (продажи и эмитент облигаций) и АО «Биохимик» – производственную площадку в Саранске.