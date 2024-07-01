Мосбиржа допустила к торгам акции «Промомеда»
Московская биржа допустила к торгам акции биофарм-компании «Промомед» с 12 июля под тикером PRMD. Бумаги войдут во второй уровень листинга, сообщается на сайте торговой площадки.
28 июня «Промомед» официально объявил о планах по проведению первичного публичного предложения акций (IPO). В случае размещения компания и контролирующий акционер примут на себя обязательства по локапу в течение 180 дней после завершения IPO.
АО «Промомед» на 100% принадлежит основателю и председателю совета директоров Петру Белому. Согласно данным «СПАРК Интерфакс», АО «Промомед» консолидирует ООО «Промомед рус» (R&D центр компании), ООО «Промомед ДМ» (продажи и эмитент облигаций) и АО «Биохимик» – производственную площадку в Саранске.