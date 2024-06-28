Биофарм-компания «Промомед» намерена провести IPO в июле

В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии. В случае проведения IPO компания и действующий акционер примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.