Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Биофарм-компания «Промомед» намерена провести IPO в июле

Ведомости

Биофармацевтическая компания «Промомед» планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии. В случае проведения IPO компания и действующий акционер примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

«IPO – это этап развития, который позволит “Промомед” кратно увеличить возможности в создании новых технологий, опережающих наше представление о лекарственных решениях в области здравоохранения, и создаст устойчивую, долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон», – заявил генеральный директор компании Александр Ефремов.

АО «Промомед» на 100% принадлежит основателю и председателю совета директоров Петру Белому. Согласно данным «СПАРК Интерфакс», АО «Промомед» консолидирует ООО «Промомед рус» (R&D центр компании), ООО «Промомед ДМ» (продажи и эмитент облигаций) и АО «Биохимик» – производственную площадку в Саранске. 

Компания выпускает препараты для лечения онкологии, сахарного диабета, ожирения, заболеваний нервной и опорно-двигательной систем, аутоиммунных заболеваний, инфекционных заболеваний и др.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Промомед» собирается провести IPO на Мосбирже до конца года. Компания планирует привлечь около 10 млрд руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных