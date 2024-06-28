Биофарм-компания «Промомед» намерена провести IPO в июле
Биофармацевтическая компания «Промомед» планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии. В случае проведения IPO компания и действующий акционер примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
«IPO – это этап развития, который позволит “Промомед” кратно увеличить возможности в создании новых технологий, опережающих наше представление о лекарственных решениях в области здравоохранения, и создаст устойчивую, долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон», – заявил генеральный директор компании Александр Ефремов.
АО «Промомед» на 100% принадлежит основателю и председателю совета директоров Петру Белому. Согласно данным «СПАРК Интерфакс», АО «Промомед» консолидирует ООО «Промомед рус» (R&D центр компании), ООО «Промомед ДМ» (продажи и эмитент облигаций) и АО «Биохимик» – производственную площадку в Саранске.
Компания выпускает препараты для лечения онкологии, сахарного диабета, ожирения, заболеваний нервной и опорно-двигательной систем, аутоиммунных заболеваний, инфекционных заболеваний и др.