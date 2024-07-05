«Промомед» объявил ценовой диапазон IPO
Биофарм-компания «Промомед» объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения акций (IPO) на уровне 375-400 руб. за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации в пределах 75-80 млрд руб., следует из сообщения компании.
«Промомед» планирует вывести на IPO от 7,5 до 8% акционерного капитала и рассчитывает привлечь около 6 млрд руб. Прием заявок от инвесторов на участие в размещении продлится с 5 по 11 июля. Окончательная цена IPO будет определена после закрытия книги заявок.
Размещение пройдет в формате cash-in, уточняется в сообщении. Привлеченные в ходе IPO средства компания собирается вложить в собственное развитие, в том числе разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов. Часть средств «Промомед» планирует направить на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.
Биофарм-компания отметила, что будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. Также ограниченный объем акций может быть аллоцирован ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам, уточняется в сообщении.
По итогам IPO крупнейший акционер «Промомеда» сохранит за собой контрольный пакет в акционерном капитале. После размещения мажоритарий и эмитент возьмут на себя обязательства по локапу в течение 180 дней.