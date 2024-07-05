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«Промомед» объявил ценовой диапазон IPO

Ведомости

Биофарм-компания «Промомед» объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения акций (IPO) на уровне 375-400 руб. за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации в пределах 75-80 млрд руб., следует из сообщения компании. 

«Промомед» планирует вывести на IPO от 7,5 до 8% акционерного капитала и рассчитывает привлечь около 6 млрд руб. Прием заявок от инвесторов на участие в размещении продлится с 5 по 11 июля. Окончательная цена IPO будет определена после закрытия книги заявок.

Размещение пройдет в формате cash-in, уточняется в сообщении. Привлеченные в ходе IPO средства компания собирается вложить в собственное развитие, в том числе разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов. Часть средств «Промомед» планирует направить на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.

Биофарм-компания отметила, что будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. Также ограниченный объем акций может быть аллоцирован ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам, уточняется в сообщении. 

По итогам IPO крупнейший акционер «Промомеда» сохранит за собой контрольный пакет в акционерном капитале. После размещения мажоритарий и эмитент возьмут на себя обязательства по локапу в течение 180 дней. 

Мосбиржа допустила к торгам акции «Промомеда» с 12 июля под тикером PRMD. Бумаги войдут во второй котировальный список.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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