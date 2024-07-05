«Промомед» объявил ценовой диапазон IPO

«Промомед» планирует вывести на IPO от 7,5 до 8% акционерного капитала и рассчитывает привлечь около 6 млрд руб. Прием заявок от инвесторов на участие в размещении продлится с 5 по 11 июля. Окончательная цена IPO будет определена после закрытия книги заявок.