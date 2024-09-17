Инвесторы оценили производителя 3D-принтеров AVP ZIAS в 4,4 млрд рублей

Инвесторы оценили производителя 3D-принтеров AVP ZIAS в 4,4 млрд рублейРынок аддитивных технологий может побить прогноз Минпромторга на 2030 год уже в этом году
Управляющая компания (УК) «Альфа–капитал» привлекла инвестиции для расширения производства промышленных 3D-принтеров для литейной промышленности AVP ZIAS, рассказал «Ведомостям» представитель УК. Инвестором выступил специально сформированный для этой сделки закрытый фонд для под управлением УК «Альфа-капитал». В результате раунда, который прошел в смешанном формате cash–in и cash–out, ЗПИФ стал владельцем 29,5% компании, капитализация которой оценивается в 4,4 млрд руб.
AVP ZIAS направит основную часть средств на расширение производства и пополнение оборотного капитала. Согласно планам компании и базовому прогнозу аналитиков, в течение следующих 2–3 лет рыночная стоимость компании может увеличиться в несколько раз. Тогда она будет готова к публичному размещению акций (IPO) или привлечению стратегического инвестора.
Доходность держателям паев будет формироваться из двух составляющих, объяснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин: возможные дивиденды и средства, который будут выручены во время и после выхода на IPO или продажи акций на вторичном рынке. С учетом высокой маржинальности бизнеса инвесторы могут рассчитывать на высокие дивиденды после завершения инвестиционного цикла, уточнил Брагин.
Для защиты интересов клиентов предусматривается опцион на обратный выкуп доли в компании через пять лет по цене, которая привязана к финансовым показателям в случае отсутствия IPO компании. Конкретные показатели участники сделки не раскрывают.
Согласно данным «Спарк-интерфакс», ООО «АВП Инновации», работающая под брендом AVP ZIAS, владеют Николай Булгаков (35,25%), ЗПИФ «Альфа прямые инвестиции 4» (29,5%), генеральный директор Александр Неткачев (19,74%), Петр Галинов и Вадим Кирадиев (по 7,05%), а также Владимир Романенко (1,41%). Консолидированная выручка группы AVP Zias по РСБУ за 2023 г. составила 290 млн руб.
Компания AVP ZIAS работает на рынке аддитивных технологий (АТ). Это метод создания трехмерных объектов путем послойного добавления различных видов материалов с помощью 3D-принтеров. Технология AVP ZIAS по разработке и производству 3D-принтеров для послойной печати позволяет с большой скоростью изготавливать литейные формы любой конфигурации. Среди областей применения представители компании упоминают литейные заводы, авиационнокосмическую промышленность, судостроение и оборонный комплекс. Среди клиентов компании на сайте указаны ММК, «Камаз» и «Урал». Компания состоит в Ассоциации Развития Аддитивных Технологий (АРАТ).
Рынок АТ в России по итогам прошлого года превысил 12 млрд руб., говорит исполнительный директор АРАТ Ольга Оспенникова. Многие локальные компании-производители, по ее словам, показали заметный рост выручки, в том числе за счет запуска новых продуктов и расширения портфеля оборудования, а также освоения серийного производства. В целом российский рынок АТ развивается быстрее, чем предполагалось ранее, отмечает Оспенникова: базовый прогноз Минпромторга в части объема рынка 2030 г. (13,2 млрд руб.) уже фактически достигнут по итогам 2023 г. Развитие рынка идет ближе к «инновационному» сценарию, который предполагает рост рынка до 58 млрд. руб. к 2030 г., говорит эксперт.
Иностранные компании из дружественных стран, например, Китай, активно замещают ушедших производителей из США, Европы и Японии, продолжает Оспенникова. Но в целом формируется тренд на снижение импорта и рост доли отечественного оборудования, добавляет она. По ее словам, структура российского рынка АТ значительно отличается от мирового. Там объем услуг 3D-печати является доминирующей составляющей, российской рынок, наоборот, сформирован в больше степени за счет оборудования и материалов, объясняет эксперт. Основные российские потребители АТ сконцентрированы в авиационной и космической отраслях, ТЭК и машиностроении, медицине, а отрасль в целом характеризуется высокой долей НИОКР, резюмировала Оспенникова.
Рынок промышленных роботов еще только ждет сильный рост в ближайшие три года, говорит основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. Интерес к технологиям в России продиктован резким спросом от бизнеса, объясняет он: упадок станкостроения и сложности с импортом создают хорошие предпосылки для импортозамещения. В целом промышленные проекты обычно очень долгие и капиталоемкие, добавляет эксперт. Но в данный момент этот сегмент, как и другая промышленная робототехника, очень привлекателен, особенно когда инвестор или проект смог найти и доказать клиентам стабильность и эффективность своего решения.
Рынок АТ сегодня – это ралли, где сливки снимает самый быстрый, говорит основатель AVP ZIAS Николай Булгаков. По его словам, отечественным компаниям приходится конкурировать в основном с мировыми брендами, где инвестиции в развитие находятся совсем на другом уровне. Господдержка, как правило, рассчитана на более крупных игроков, поэтому самыми эффективными для стартапов являются частные инвестиции, которые позволяют эффективно масштабировать бизнес, контролируя ключевые вопросы без вмешательства в оперативные процессы до самого выхода на IPO, резюмировал Булгаков.
Аналитики УК «Альфа-капитал» отмечают быструю окупаемость и снижение себестоимости продукции компании. По их словам, существующие технологии AVP ZIAS позволяют сократить процесс отливки детали с 1 месяца до 2 дней. Также среди драйверов эксперты отмечают высокий спрос – в текущем году производство загружено на 100% мощностей. Компания показывает высокую рентабельность – валовая маржа превышает 50%. Это прибыльный бизнес, который привлекает инвестиции, направленные на масштабирование с потенциалом увеличения в пять раз, резюмировали аналитики. Среди рисков эксперты отмечают конкуренцию со стороны Китая, в частности, от производителя FHZL, который работает на территории России. Также среди рисков эксперты выделяют задержку выполнения плана и возможные трудности с выполнением объема продаж.
Отрасль аддитивных технологий остается привлекательной для инвесторов, несмотря на то что ряд крупных игроков, таких как Desktop Metal (на пиках 2021 г. акции компании торговались выше $312, сейчас – в районе $5) или Nano Dimension (в 2015 г. торговались выше $88, сейчас – около $2), столкнулись с падением стоимости бумаг, говорит партнер инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов, в портфеле которой есть российский производитель промышленных 5D/3D принтеров Stereotech. Среди драйверов развития отрасли эксперт называет тренд на manufacturing on demand (производство по требованию), появление новых материалов для печати и активное внедрение искусственного интеллекта в процесс инжиниринга и моделирование деталей.
Среди рисков отрасли Борисов выделяет долгие сроки внедрения решений у крупных заказчиков. Причина в том, что зачастую для промышленного использования новых материалов, напечатанных на 3D–принтере деталей требуются лабораторные и полевые испытания, которые могут занимать месяцы и иногда годы, объясняет эксперт. По его словам, при задачах массового производства, например, от 1000 деталей, литье все еще выигрывает по скорости и стоимости. Компании работающие на этом рынке, все еще пытаются найти устойчивую бизнес–модель, позволяющую генерировать рекуррентную выручку, и пытаются уйти от классической модели разовых продаж оборудования, резюмировал Борисов.