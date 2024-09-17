Инвесторы оценили производителя 3D-принтеров AVP ZIAS в 4,4 млрд рублей

Рынок промышленных роботов еще только ждет сильный рост в ближайшие три года, говорит основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. Интерес к технологиям в России продиктован резким спросом от бизнеса, объясняет он: упадок станкостроения и сложности с импортом создают хорошие предпосылки для импортозамещения. В целом промышленные проекты обычно очень долгие и капиталоемкие, добавляет эксперт. Но в данный момент этот сегмент, как и другая промышленная робототехника, очень привлекателен, особенно когда инвестор или проект смог найти и доказать клиентам стабильность и эффективность своего решения.