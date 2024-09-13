Альфа-банк выпустил первые деривативы в формате ЦФА для корпоративных клиентов

Альфа-банк выпустил первые деривативы в формате ЦФА для корпоративных клиентовОни позволяют хеджировать риски неопределенности вокруг будущего уровня ключевой ставки ЦБ
Альфа-банк на платформе «А-токен» реализовал первый выпуск производного финансового инструмента (ПФИ) в формате цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил «Ведомостям» представитель компании. Эмитентом выступил сам Альфа-банк. Инвестора стороны сделки не раскрывают, но уточняют, что он выкупил весь объем выпуска. Номинальная сумма хеджирования составила 100 млн руб.
Эмитент упаковал в ЦФА опцион кэп на процентную ставку. Этот дериватив подразумевает выплаты, которые привязаны к превышению ключевой ставкой уровня максимальной процентной ставки. Инструмент служит для хеджирования процентного риска корпоративных клиентов по обязательствам с плавающим базисом на случай роста ключевой ставки.
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