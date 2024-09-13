Альфа-банк выпустил первые деривативы в формате ЦФА для корпоративных клиентов

Альфа-банк на платформе «А-токен» реализовал первый выпуск производного финансового инструмента (ПФИ) в формате цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил «Ведомостям» представитель компании. Эмитентом выступил сам Альфа-банк. Инвестора стороны сделки не раскрывают, но уточняют, что он выкупил весь объем выпуска. Номинальная сумма хеджирования составила 100 млн руб.