ЦБ устранит законодательный барьер для инвестиций в ЦФА с помощью УК

Инвесторам нужно обеспечить возможность передавать цифровые финансовые активы (ЦФА) в доверительное управление (ДУ), но сначала нужно прописать в законе механизм сегрегации этих активов от других обязательств управляющих. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Филипп Габуния на организованном АКРА форуме «Цифровые финансы». Регулятор уже работает над соответствующими поправками − они позволят не только передавать ЦФА в ДУ, но и добавлять их в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), рассказала «Ведомостям» заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кристина Алешина.