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ЦБ устранит законодательный барьер для инвестиций в ЦФА с помощью УК

Управляющие и операторы информационных систем полностью готовы к запуску этого механизма
Софья Ермакова
Dreamstime / PhotoXPress

Инвесторам нужно обеспечить возможность передавать цифровые финансовые активы (ЦФА) в доверительное управление (ДУ), но сначала нужно прописать в законе механизм сегрегации этих активов от других обязательств управляющих. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Филипп Габуния на организованном АКРА форуме «Цифровые финансы». Регулятор уже работает над соответствующими поправками − они позволят не только передавать ЦФА в ДУ, но и добавлять их в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), рассказала «Ведомостям» заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кристина Алешина.

Сейчас вопрос сегрегации ЦФА от других активов управляющих четко не прописан в законодательстве и это создает риски для инвесторов, отмечал Габуния. «Нам кажется, что неправильно этому риску подвергать инвесторов, эту юридическую историю нужно решить. <...> Я думаю, нам удастся это сделать», − сказал зампред ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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