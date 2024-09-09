ЦБ устранит законодательный барьер для инвестиций в ЦФА с помощью УК

ЦБ устранит законодательный барьер для инвестиций в ЦФА с помощью УКУправляющие и операторы информационных систем полностью готовы к запуску этого механизма
Инвесторам нужно обеспечить возможность передавать цифровые финансовые активы (ЦФА) в доверительное управление (ДУ), но сначала нужно прописать в законе механизм сегрегации этих активов от других обязательств управляющих. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Филипп Габуния на организованном АКРА форуме «Цифровые финансы». Регулятор уже работает над соответствующими поправками − они позволят не только передавать ЦФА в ДУ, но и добавлять их в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), рассказала «Ведомостям» заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кристина Алешина.
Сейчас вопрос сегрегации ЦФА от других активов управляющих четко не прописан в законодательстве и это создает риски для инвесторов, отмечал Габуния. «Нам кажется, что неправильно этому риску подвергать инвесторов, эту юридическую историю нужно решить. <...> Я думаю, нам удастся это сделать», − сказал зампред ЦБ.