Платформа «Долгожитель» привлечет 52 млн рублей от фонда Iskra Ventures

Платформа «Долгожитель» привлечет 52 млн рублей от фонда Iskra VenturesЭта сделка подчеркивает развитие «серебряной экономики» для пожилых людей в России
Российская платформа подбора и онлайн-бронирования социальных объектов для пожилых людей «Долгожитель» получит 52 млн руб. инвестиций в два этапа, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Фонд посевных инвестиций Iskra Ventures Rus выступил лид-инвестором. В раунде также участвовали неназванные бизнес-ангелы, которые выбрали проект на венчурной платформе «Сбера» Sberunity.
Платформа направит эти инвестиции на развитие существующего сервиса и создание новых возможностей. Среди них – улучшение бронирования, маркетинг, создание IT-команды и разработка минимального жизнеспособного продукта (MVP) новых сервисов внутри платформы. Сейчас пользователи «Долгожителя» могут подобрать объект размещения (пансионаты, дома престарелых, реабилитационные центры, хосписы и проч.) из более 600 вариантов, при необходимости пообщаться с представителями объекта и записаться на просмотр.
Через год после выхода на траекторию роста планируются следующие раунды привлечения – текущие инвестиции рассчитаны с учетом этого срока, целей по подключению объектов размещения и роста числа бронирований, пояснил партнер фонда Iskra Ventures Иван Сезонов.
Сезонов также отметил, что «Долгожитель» – первый проект в сфере AgeTech (рынок технологий для поддержания здоровья пожилых людей), на которой фонд обратил внимание. В дальнейшем Iskra Ventures планирует инвестиции в стартапы и компании, решающие задачи в рамках «серебряной экономики» – сектора, ориентированного на людей старшего возраста.
Сезонов отметил, что рост численности пожилых и увеличение продолжительности жизни стимулируют спрос на качественные социальные и медицинские услуги. «Этот рынок растет во всем мире и в России в частности: пожилого населения становится больше, растет продолжительность жизни и доля экономически активных людей старше 65 лет. Они заинтересованы в повышении качества жизни: «Долгожитель» как раз сможет удовлетворить их спрос. Впереди серьезная трансформация этой отрасли», – прокомментировал он.
Генеральный директор и сооснователь «Долгожителя» Алексей Анико объяснил, что интерес со стороны инвесторов стал возможен благодаря ряду факторов: наличие готового продукта, партнерские отношения, поддержка Национальной ассоциации участников социального обслуживания (НАСО) и актуальность AgeTech как направления.
Аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов подтвердил потенциал AgeTech. По его словам, рынок AgeTech находится на стадии активного роста: по прогнозам, через 26 лет более четверти населения мира будет старше 60 лет. Российский рынок также следует этому тренду и, хотя ранее он не был востребованным, сегодня интерес со стороны инвесторов увеличивается, заметил аналитик. «Если говорить про ключевые сегменты, которые привлекают инвесторов, то мы бы выделили: поддержку социальных связей, то есть различные социальные платформы, голосовые помощники и т.п.; обучающие и специальные образовательные программы; удаленный мониторинг показателей здоровья», – подчеркнул он.
Партнер фонда Iskra Ventures также отметил два ключевых направления развития, которые будут актуальны для AgeTech. Первое – цифровизация всех сервисов и появление ряда нишевых маркетплейсов с фокусом на услуги для людей старшего возраста. Второе – развитие систем мониторинга здоровья с использованием устройств и ИИ для своевременной диагностики.
Для успеха таких проектов, как «Долгожитель», важно, чтобы услуги были доступны по стоимости, добавляет аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. «Главным фактором успеха должно стать наличие достаточного числа пожилых людей (или их родственников), готовых платить за услуги надлежащего качества», – пояснил он.
Для успеха проектов индустрии AgeTech нужен большой слой пожилых и обеспеченных людей, говорит Делицын. Если же говорить конкретно о маркетплейсах пансионатов, то нужно, чтобы эти люди были достаточно обеспечены, чтобы оплатить проживание в пансионатах и домах престарелых, или соответствующим ресурсом должна обладать семья.
Исходя из цен пансионатов, которые выставлены на сайте, речь о ресурсе около 65 000 руб. в месяц или 800 000 руб. в год – это не пенсия обычного пожилого человека, обращает внимание аналитик. «Инвестиции в эту отрасль делают прежде всего состоятельные люди, предприниматели, родители которых перешли определенный возрастной рубеж и нуждаются если не в постоянном уходе, то в присмотре. Здесь играет роль не столько желание заработать, сколько сочувствие к людям, альтруизм», – заключил Делицын.