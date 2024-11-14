Платформа «Долгожитель» привлечет 52 млн рублей от фонда Iskra Ventures

Аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов подтвердил потенциал AgeTech. По его словам, рынок AgeTech находится на стадии активного роста: по прогнозам, через 26 лет более четверти населения мира будет старше 60 лет. Российский рынок также следует этому тренду и, хотя ранее он не был востребованным, сегодня интерес со стороны инвесторов увеличивается, заметил аналитик. «Если говорить про ключевые сегменты, которые привлекают инвесторов, то мы бы выделили: поддержку социальных связей, то есть различные социальные платформы, голосовые помощники и т.п.; обучающие и специальные образовательные программы; удаленный мониторинг показателей здоровья», – подчеркнул он.