Центробанк предложил повысить прозрачность IPO

9 декабря 2024 г. советник первого зампреда регулятора Сергей Моисеев на презентации рекомендаций Мосбиржи по стандартам сделок IPO заявил, что в поведении компаний, проводящих первичное публичное размещение акций (IPO), есть несколько пробелов и негативных практик, которые ЦБ хотел бы устранить. Первое направление, нуждающееся в изменениях, – корпоративное управление. По мнению Моисеева, оно необходимо, но, когда его организуют всего за полгода до проведения IPO, возникают различного рода трудности. Регулятор пока не знает, как устранить эту практику, отметил представитель ЦБ. Регулятор общается с аудиторами с целью создания института «полноценной независимой оценки корпуправления» в 2025 г., «чтобы какая-то сторона подтверждала» его хорошее качество.