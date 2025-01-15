Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 35 млн

В декабре 2024 г. объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями фондов на Московской бирже достиг рекордных 3,8 трлн руб. Выше этого уровня показатель в последний раз находился только в феврале 2022 г. – тогда он составлял 4,6 трлн руб. Индекс Мосбиржи за прошлый месяц вырос на 11,8% до 2883 пунктов. Объем торгов на всех рынках Мосбиржи в декабре 2024 г. составил 142,3 трлн руб. (+2% год к году), а в целом за 2024 г. – 1,49 квадрлн руб. (+14% год к году).