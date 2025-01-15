Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 35 млн
Число частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже достигло 35,1 млн, увеличившись за 2024 г. на 5,4 млн. Они открыли более 64,3 млн счетов: прирост за прошедший год составил 12 млн. Об этом сообщается на сайте площадки.
10,2 млн человек за год – по 3,9 млн человек ежемесячно в среднем – заключили сделки на фондовом рынке Мосбиржи. Доля частных инвесторов в торгах акциями в 2024 г. в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 62%.
Частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 трлн руб. (этот показатель вырос на 18% по сравнению с 2023 г.). В биржевые фонды было вложено 570,6 млрд руб., в облигации – 859,3 млрд руб (74% – в корпоративные облигации, 26% – в ОФЗ и региональные облигации).
В 2024 г. россияне продали акций на 109,8 млрд руб. больше, чем купили. Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов к концу 2024 г. стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31% и 7% соответственно), акции «Лукойла» (15%), «Газпрома» (14%), «Роснефти» (7%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6%), акции «Яндекса» (6%), «Т-Технологий» (5%), «Норникеля» (5%) и «Татнефти» (4%).
Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов на конец 2024 г. составили фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT (41%), SBMM (23%), AKMM (19%), BCSD (2%) и AMNR (2%), фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (2%), в облигации с плавающим купоном TPAY (2%) и в российские акции AKME, SBMX и TMOS (по 1%).
Самыми популярными бумагами из состава Индекса Мосбиржи IPO стали акции UGLD, SVCB, EUTR, ASTR, LEAS, SOFL, OZPH, MBNK, DATA и DIAS.
В декабре 2024 г. объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями фондов на Московской бирже достиг рекордных 3,8 трлн руб. Выше этого уровня показатель в последний раз находился только в феврале 2022 г. – тогда он составлял 4,6 трлн руб. Индекс Мосбиржи за прошлый месяц вырос на 11,8% до 2883 пунктов. Объем торгов на всех рынках Мосбиржи в декабре 2024 г. составил 142,3 трлн руб. (+2% год к году), а в целом за 2024 г. – 1,49 квадрлн руб. (+14% год к году).