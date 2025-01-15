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Инвесторы проявили рекордную активность на рынке акций в декабре

Рост объема торгов обеспечили решение ЦБ по ставке и годовые премии
Софья Ермакова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями фондов на Московской бирже в декабре 2024 г. достиг рекордных 3,8 трлн руб., сообщила торговая площадка. Выше этого уровня показатель в последний раз находился лишь в феврале 2022 г. – тогда он составлял 4,6 трлн руб. Индекс Мосбиржи за прошлый месяц вырос на 11,8% до 2883 пунктов. Объем торгов на всех рынках Мосбиржи в декабре 2024 г. составил 142,3 трлн руб. (+2% год к году), а в целом за 2024 г. – 1,49 квадрлн руб. (+14% год к году).

В ноябре 2024 г. обороты на рынке акций были на отметке 3,2 трлн руб., а в декабре 2023 г. – 2,1 млрд руб. Среднемесячный объем торгов за 2024 г. был на уровне 2,7 трлн руб., подсчитали «Ведомости» на основе данных биржи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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