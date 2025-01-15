Инвесторы проявили рекордную активность на рынке акций в декабре

Инвесторы проявили рекордную активность на рынке акций в декабреРост объема торгов обеспечили решение ЦБ по ставке и годовые премии
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями фондов на Московской бирже в декабре 2024 г. достиг рекордных 3,8 трлн руб., сообщила торговая площадка. Выше этого уровня показатель в последний раз находился лишь в феврале 2022 г. – тогда он составлял 4,6 трлн руб. Индекс Мосбиржи за прошлый месяц вырос на 11,8% до 2883 пунктов. Объем торгов на всех рынках Мосбиржи в декабре 2024 г. составил 142,3 трлн руб. (+2% год к году), а в целом за 2024 г. – 1,49 квадрлн руб. (+14% год к году).
В ноябре 2024 г. обороты на рынке акций были на отметке 3,2 трлн руб., а в декабре 2023 г. – 2,1 млрд руб. Среднемесячный объем торгов за 2024 г. был на уровне 2,7 трлн руб., подсчитали «Ведомости» на основе данных биржи.
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