Венчурный рынок России упал на 23% в 2024 году

В сентябре «Ведомости» писали со ссылкой на исследование аналитической компании Dsight «Венчурная Евразия», организованного при поддержке Б1 и Nextons, что в первом полугодии 2024 г. венчурный рынок показывал рост: объем российских инвестиций увеличился на 31% до $46 млн, тогда как в январе – июне 2023 г. суммарные инвестиции достигали лишь $35 млн. Тогда отмечалось, что объем рынка вырос за счет увеличения среднего чека инвестиций до $600 000, это более чем на 30% больше, чем в первом полугодии 2023 г. При этом количество сделок, напротив, снизилось на 6% – с 79 за январь-июнь 2023 г. до 74 за аналогичный период 2024 г.