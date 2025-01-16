Венчурный рынок России упал на 23% в 2024 году
Рынок венчурных инвестиций России снизился на 23% по объему и на 17% по количеству в 2024 г. Общая сумма сделок составила $91,7 млн (9,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 15 января), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической платформы Venture Guide.
В общей сложности в прошлом году было закрыто 153 сделки с IT-стартапами при среднем объеме инвестиций в $0,7 млн (годом ранее показатель равнялся $0,9 млн). Наиболее востребованными направлениями у инвесторов стали разработки в области программного обеспечения (ПО) для бизнеса – в этом сегменте зафиксировано 14 сделок на $18,45 млн. Вторым по популярности стало направление Consumer Goods & Services (разработка дейтинг-сервисов и др.) – девять сделок на $16,21 млн.
В 2023 г. венчурный рынок страны приступил к восстановлению после падения в 2022 г. по числу сделок (по информации Venture Guide, тогда было совершено сделок на $1,2 млрд при падении в количестве на 41%), но не по их объему. Аналитики отмечали, что причина кроется в «неопределенности на рынке в целом». В 2024 г. на активность инвесторов и проведение IPO негативно повлияли увеличение ключевой ставки Банка России до 21% и прочие экономические факторы.
Эксперты венчурного фонда «Восход» считают, что с повышением ставки сбережения частных инвесторов «перешли в инструменты с фиксированной доходностью и другие инструменты с меньшими рисками, а сделки на заемные средства исчезли». При этом, по мнению управляющего партнера «Восхода» Руслана Саркисова, ситуация дала новые возможности для финансирования компаний, которые прежде не думали о привлечении инвесторов в капитал. Особенную актуальность это приобрело для сегмента pre-IPO: компании, которые отложили размещения, ожидая более благоприятной рыночной конъюнктуры, все еще имеют потребность в капитале.
В сентябре «Ведомости» писали со ссылкой на исследование аналитической компании Dsight «Венчурная Евразия», организованного при поддержке Б1 и Nextons, что в первом полугодии 2024 г. венчурный рынок показывал рост: объем российских инвестиций увеличился на 31% до $46 млн, тогда как в январе – июне 2023 г. суммарные инвестиции достигали лишь $35 млн. Тогда отмечалось, что объем рынка вырос за счет увеличения среднего чека инвестиций до $600 000, это более чем на 30% больше, чем в первом полугодии 2023 г. При этом количество сделок, напротив, снизилось на 6% – с 79 за январь-июнь 2023 г. до 74 за аналогичный период 2024 г.