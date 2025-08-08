Большинство россиян не понимают, как управлять замороженной пенсией

ПДС появилась в России с 2024 г. Чтобы начать формировать сбережения, необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы. Граждане могут ежегодно получать налоговый вычет от суммы уплаченных взносов в размере до 400 000 руб. за год, софинансирование от государства в размере до 36 000 руб. в год. Деньги можно начать получать через 15 лет или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин в зависимости от того, что наступит раньше.