Большинство россиян не понимают, как управлять замороженной пенсией

Большинство россиян не понимают, как управлять замороженной пенсиейПо этой причине они не мотивированы переводить средства в программу долгосрочных сбережений
Подавляющее большинство россиян (77%) не разбираются в формировании своих пенсионных накоплений и не интересуются этой темой, следует из совместного исследования негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Достойное будущее» и Финансового университета, результаты которого есть в распоряжении «Ведомостей». По этим причинам, говорится в исследовании, россияне не особо мотивированы совершать активные действия со своими накоплениями или переводить их в программу долгосрочных сбережений (ПДС). В опросе участвовали 2000 респондентов по всей стране методом онлайн-анкетирования летом 2025 г.
ПДС появилась в России с 2024 г. Чтобы начать формировать сбережения, необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы. Граждане могут ежегодно получать налоговый вычет от суммы уплаченных взносов в размере до 400 000 руб. за год, софинансирование от государства в размере до 36 000 руб. в год. Деньги можно начать получать через 15 лет или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин в зависимости от того, что наступит раньше.