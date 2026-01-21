Юаневая ликвидность резко подорожала на Мосбирже

Юаневая ликвидность резко подорожала на МосбиржеПереизбыток ликвидности в системе мог локально сократиться, говорит эксперт
Стоимость юаневой ликвидности на денежном рынке Московской биржи взлетела в несколько раз 21 января, обратили внимание «Ведомости».
Индикатор процентных ставок на юани, RUSFAR CNY, который Мосбиржа рассчитывает ежедневно в 12.30 мск, в среду достиг 0,98% (рост в 3,3 раза за день), хотя весь 2025 г. колебался в диапазоне от -0,78% до 0,47%. Обороты в этом инструменте 21 января тоже повышенные – 2,97 млрд руб. Сравнимые объемы, 2,9 млрд руб., были 11 декабря прошлого года, а до этого превышали 2 млрд руб. только 28 апреля 2025 г.
Ставка RUSFAR CNY, рассчитываемая Мосбиржей «в реальном времени» (раз в 15 минут), в среду также существенно выросла – до 2,17% на пике в 12:00 мск против 0,35% по итогам торгов днем ранее. Прошлый год индикатор провел в диапазоне от -1,34% до 1,6%. А если не считать пиков 23-24 декабря 2025 г. (1,04% и 1,6% в моменте соответственно), то последний раз ставка превышала 1% в декабре 2024 г.
На валютном рынке Мосбиржи курс юаня снижается на 1,2% до 11,02 руб. на 17:50 мск 21 января.
Индикаторы стоимости обеспеченных денег RUSFAR рассчитываются Мосбиржей на основании сделок и заявок участников на заключение сделок репо с центральным контрагентом, обеспеченных специальными ценными бумагами – клиринговыми сертификатами участия.
Причин локального роста юаневых ставок на денежном рынке может быть две, считает экономист, автор Telegram-канала TruEcon Егор Сусин. Во-первых, банки в прошлом году активно кредитовали в валюте на фоне избытка валютной ликвидности и роста валютных депозитов, что могло сократить переизбыток ликвидности в системе, рассудил он. Объем выданных валютных кредитов вырос с 1 января по 1 декабря 2025 г. на 19,2% до $143 млрд, по данным Центробанка.
Во-вторых, общие поступления валюты от экспортеров в I квартале будут низкими в связи с падением цен на нефть, ожидает Сусин. Средняя цена российского сорта Urals за декабрь 2025 г. – $39,18/барр. против $63,44/барр. год назад, по данным Минэкономразвития. И хотя ситуацию сглаживают возросшие продажи юаня со стороны Банка России в рамках операций ФНБ и бюджетного правила, но эта ликвидность поступает в систему постепенно, указал эксперт. С 16 января по 5 февраля 2026 г. ЦБ будет ежедневно продавать на внутреннем рынке валюту на 17,42 млрд руб. против 10,22 млрд руб. в день в предыдущий период.
В связи с рассинхронизацией притоков/оттоков валюты по внешним операциям ситуация с валютной ликвидностью в отдельные моменты в начале года может быть более напряженной, чем в 2025 г., констатировал Сусин. «И в целом, видимо, стоит ожидать, что такого избытка ликвидности юаня, как в прошлом году, в этом не будет», – предупредил экономист.
Отток валютной ликвидности из финансовой системы в результате размещения юаневых ОФЗ – единственный заметный риск с точки зрения волатильности валютных ставок денежного рынка в кратко- и среднесрочной перспективе, писали «Ведомости» накануне дня сбора заявок в декабре 2025 г. Такое мнение в исследовании высказал старший аналитик «Эйлера» Максим Коровин. Ключевым с этой точки зрения вопросом он называл объем средств, которые Минфин привлечет непосредственно в валюте.
В итоге министерство разместило два выпуска в юанях. Объем бумаг с погашением в 2029 г. составил 12 млрд юаней, ставка купона – 6% годовых. Размер выпуска с погашением в 2033 г. – 8 млрд руб. по ставке 7%. 49,8% объема заявок инвесторов пришлось на заявки с расчетами в китайской валюте, 50,2% – в рублях, говорил «Ведомостям» Денис Шулаков, первый вице-президент ГПБ – соорганизатора и агента по размещению юаневых выпусков Минфина.