Юаневая ликвидность резко подорожала на Мосбирже

Во-вторых, общие поступления валюты от экспортеров в I квартале будут низкими в связи с падением цен на нефть, ожидает Сусин. Средняя цена российского сорта Urals за декабрь 2025 г. – $39,18/барр. против $63,44/барр. год назад, по данным Минэкономразвития. И хотя ситуацию сглаживают возросшие продажи юаня со стороны Банка России в рамках операций ФНБ и бюджетного правила, но эта ликвидность поступает в систему постепенно, указал эксперт. С 16 января по 5 февраля 2026 г. ЦБ будет ежедневно продавать на внутреннем рынке валюту на 17,42 млрд руб. против 10,22 млрд руб. в день в предыдущий период.