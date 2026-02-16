Итоги торгов на Мосбирже 16 февраля

На валютном рынке все стабильно, отмечает Шепелев: юань зажат у 11,1 руб., доллар – на подступах к 77 руб. Несмотря на продолжение курса ЦБ на снижение ключевой ставки, реальные процентные ставки в экономике остаются высокими, говорит он. Также спрос импортеров, бизнеса и населения на иностранную валюту остается подавленным, как и кредитный спрос, добавляет эксперт. При этом предложение валюты более чем комфортно, в том числе благодаря ее продажам по бюджетному правилу и сильным показателям ненефтегазового экспорта, отмечает Шепелев.