Итоги торгов на Мосбирже 16 февраля

Итоги торгов на Мосбирже 16 февраляГлавный бенчмарк оказался в небольшом плюсе, а больше всего подорожали акции банка «Санкт-Петербург»
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 16 февраля, увеличился на 0,23% до 2782,6 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС поднялся на 0,98% до 1144,06 пункта.
Лидерами роста в понедельник стали бумаги банка «Санкт-Петербург» (+4,85%), «Мосэнерго» (+3,59%), «Т-технологий» (+2,69%), Х5 (+2,12%) и Дом.РФ (+1,89%). В аутсайдерах оказались бумаги ЮГК (-3,09%), «Полюса» (-2,68%), «Интер РАО» (-2,1%), «Совкомфлота» (-1,75%) и «Северстали» (-1,68%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 3 коп. до 11,12 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 76,62 руб. (-0,57 руб.). Официальный курс евро составил 91,04 руб. (-0,52 руб.). Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent в понедельник выросла на 1,09% до $68,49/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,13% до $63,46/барр.
Российский рынок акций к окончанию основной сессии остался в плюсе, получая поддержку от ожиданий следующего раунда переговоров по Украине, а также пятничного смягчения тона ЦБ, говорит аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова. Снижение ключевой ставки, на которое большая часть рынка не рассчитывала, а также данные Росстата об инфляции в январе улучшили настроение участников торгов, согласен эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев.
На 17 февраля в Женеве намечено начало переговоров трехсторонней группы РФ – США – Украина, напоминает Шепелев. Если появится прогресс в диалоге, это позитивно скажется на настроениях инвесторов, полагает аналитик. Поэтому его прогноз по индексу Мосбиржи на 17 февраля – 2720–2820 пунктов.
Также во вторник пройдет заседание совета министров финансов и экономики стран еврозоны, будет опубликован февральский индекс экономических настроений от ZEW и отчет по рынку труда Великобритании за декабрь. Биржи Китая и Гонконга закрыты на Новый год по лунному календарю. На российском рынке «Яндекс» представит отчет по МСФО за IV квартал 2025 г.
На нефтяном рынке в понедельник был умеренно позитивный настрой, говорит Кожухова. 17 февраля США и Иран проведут очередной этап ядерных переговоров, напоминает она, в случае неудачи повысится риск эскалации ситуации и перебоев с поставками. В то же время на рынке говорят о возможном возвращении ОПЕК+ к наращиванию нефтедобычи с апреля, что, по мнению Кожуховой, является «медвежьим» фактором для цен.
На валютном рынке все стабильно, отмечает Шепелев: юань зажат у 11,1 руб., доллар – на подступах к 77 руб. Несмотря на продолжение курса ЦБ на снижение ключевой ставки, реальные процентные ставки в экономике остаются высокими, говорит он. Также спрос импортеров, бизнеса и населения на иностранную валюту остается подавленным, как и кредитный спрос, добавляет эксперт. При этом предложение валюты более чем комфортно, в том числе благодаря ее продажам по бюджетному правилу и сильным показателям ненефтегазового экспорта, отмечает Шепелев.
Геополитическая риск-премия в рубле может сокращаться и расти в зависимости от новостных поводов, но значимым влияние на курс нацвалюты может быть лишь в случае качественного прорыва в переговорах, считает он. Пока краткосрочные ожидания БКС по курсам – 11–11,3 руб./юань и 76,5–78,5 руб./$.