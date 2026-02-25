Итоги торгов на Мосбирже 25 февраля

Итоги торгов на Мосбирже 25 февраляДрайверов для рывка вверх пока не хватает, но и сценарий распродаж неактуален
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 25 февраля, прибавил 0,65% и составил 2795,39 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 0,87% до 1151,61 пункта.
Лидерами роста стали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+4,03%), бумаги «Норникеля» (+3,25%), «Фосагро» (+3,09%), обыкновенные акции «Ростелекома» (+2,61%) и бумаги «Русала» (+2,34%). В аутсайдерах оказались бумаги «Мать и дитя» (-0,79%), Ozon (-0,57%), VK (-0,54%), «Интер РАО» (-0,44%) и «Ренессанс страхования» (-0,35%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 2,16% (+24 коп.) до 11,29 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 76,47 руб. (-17 коп.). Официальный курс евро составил 90,3 руб. (-26 коп.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,2% до $70,7/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,4% до $65,4/барр.
Индекс Мосбиржи в среду торговался в узком диапазоне на относительно низких оборотах, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Рынок подвис на подступах к круглым 2800 пунктам, для рывка выше не хватает драйверов и общей уверенности, предполагает он. Но и сценарий распродаж неактуален, так как у инвесторов улучшаются ожидания по ключевой ставке и теплятся надежды на геополитический прорыв, считает эксперт. Рыночная конъюнктура благоприятствовала выборочным покупкам – в частности, ценовой рост нефти, драгоценных и цветных металлов, указывает он.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 26 февраля – 2720–2820 пунктов, по курсу юаня – 11–11,3 руб., по курсу доллара – 76–77 руб. Текущее положение дел скорее за рубль: геополитические надежды, рост сырьевых цен, продажи валюты по бюджетному правилу, перечисляет Шепелев.
Китайские фондовые индексы в среду продолжили восходящий тренд, реагируя в том числе на подъем на Уолл-стрит, в особенности технологического индекса NASDAQ Composite, рассуждает Шепелев. В еврозоне темпы роста потребительских цен в январе ожидаемо сократились до 1,7% г/г с декабрьских 1,9%, отметил он.
В четверг Сбербанк, Ozon и «Ростелеком» раскроют финансовые результаты по международным стандартам за 2025 г. США и Иран в этот день проведут очередной раунд переговоров в Женеве по ядерной проблеме. В самих Штатах выйдет недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и отчетности Dell Technologies и Warner Bros. Discovery.