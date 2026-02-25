Итоги торгов на Мосбирже 25 февраля

Индекс Мосбиржи в среду торговался в узком диапазоне на относительно низких оборотах, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Рынок подвис на подступах к круглым 2800 пунктам, для рывка выше не хватает драйверов и общей уверенности, предполагает он. Но и сценарий распродаж неактуален, так как у инвесторов улучшаются ожидания по ключевой ставке и теплятся надежды на геополитический прорыв, считает эксперт. Рыночная конъюнктура благоприятствовала выборочным покупкам – в частности, ценовой рост нефти, драгоценных и цветных металлов, указывает он.