Аппетит банков к ОФЗ может упереться в невидимый налоговый барьер

В особенностях налогового учета кроется ограничитель для наращивания банками портфелей ОФЗ, а им лишь в этом году предстоит увеличить портфель на 2–2,5 трлн руб. Об этом аналитик «Эйлера» по денежному рынку Кирилл Дорцев пишет в отчете, с которым ознакомились «Ведомости». Главной преградой для масштабных инвестиций в облигации, причем не только государственные, выступает рост отложенных налоговых активов (ОНА) – это «переплата» по налогам, которая дает теоретическую возможность уменьшить их на эту сумму в будущем.