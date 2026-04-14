Акции Дом.РФ резко выросли после рекомендации выплатить дивиденды

Акции Дом.РФ резко выросли после рекомендации выплатить дивидендыРазмер выплат соответствует утвержденной политике – 50% от чистой прибыли
Наблюдательный совет Дом.РФ 14 апреля рекомендовал акционерам выплатить за 2025 г. дивиденды в размере 246,88 руб. на одну акцию, что соответствует доходности около 11% к текущим котировкам. На фоне этого сообщения акции госкомпании на Мосбирже на максимуме росли внутри дня почти на 2% и достигали 2263,5 руб. за ценную бумагу, свидетельствуют данные торгов. По сравнению с закрытием прошлого дня к вечеру бумаги росли на 0,86%.
Общая сумма, которую Дом.РФ направит на выплату дивидендов, составит более 44 млрд руб., что эквивалентно 50% прибыли за 2025 г. по МСФО. Это крупнейшая сумма в истории дивидендных выплат компании, отметил генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко, чьи слова приводятся в пресс-релизе. Он добавил, что большая часть этой суммы поступит государству как ключевому акционеру Дом.РФ. В то же время дивиденды станут значимым источником дохода для более 100 000 розничных инвесторов, отметил Мутко.
Дом.РФ провел IPO на Мосбирже в ноябре 2025 г. и привлек 25 млрд руб. Размещение прошло по верхней границе заявленного рыночного диапазона – 1750 руб. за акцию. Доля акций в свободном обращении составила 10,1%, а доля государства (Росимущество) снизилась до 89,9%.
Совет директоров Дом.РФ также во вторник предложил общему собранию акционеров компании установить, что 20-й день с принятия решения о выплате дивидендов будет являться датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплат по обыкновенным акциям.
В сообщении Дом.РФ отмечается, что решение наблюдательного совета компании соответствует утвержденной дивидендной политике, согласно которой целевой уровень доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, установлен на уровне 50% от чистой прибыли за год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Такая норма – направлять на дивиденды не менее 50% от прибыли – содержится в распоряжении от 2021 г., подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В целом решение наблюдательного совета ожидаемое, считает старший аналитик «БКС мир инвестиций» Артем Перминов: Дом.РФ пообещал выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли и выполнил данное обещание. В этом году руководство Дом.РФ уже заявляло, что дивиденды за 2025 г. могут составить 246,9 руб., поэтому сегодняшняя рекомендация совета директоров не стала сюрпризом, соглашается аналитик «Финама» Игорь Додонов. Анонсированный размер дивиденда также совпал с его прогнозом.
Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО за 2025 г. увеличилась на 35,1% относительно предыдущего года и достигла 88,8 млрд руб. при рентабельности 21,6%. Активы группы продемонстрировали рост на 15% до 6,4 трлн руб. Чистые процентные доходы без учета сделок секьюритизации возросли за год на 41% и достигли 133,3 млрд руб.
Кредитный портфель юридических лиц показал рост на 35% с начала 2026 г. и составил 2,7 трлн руб. Кредитный портфель физических лиц вырос на 15% в годовом выражении до 800 млрд руб. Средства юрлиц увеличились на 7% с начала года и составили 1,4 трлн руб. Средства физлиц выросли на 37% с начала года до 1,5 трлн руб.