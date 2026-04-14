Акции Дом.РФ резко выросли после рекомендации выплатить дивиденды

Наблюдательный совет Дом.РФ 14 апреля рекомендовал акционерам выплатить за 2025 г. дивиденды в размере 246,88 руб. на одну акцию, что соответствует доходности около 11% к текущим котировкам. На фоне этого сообщения акции госкомпании на Мосбирже на максимуме росли внутри дня почти на 2% и достигали 2263,5 руб. за ценную бумагу, свидетельствуют данные торгов. По сравнению с закрытием прошлого дня к вечеру бумаги росли на 0,86%.