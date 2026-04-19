Итоги торгов на Мосбирже с 13 по 17 апреля

Итоги торгов на Мосбирже с 13 по 17 апреляИндекс провел неделю в безыдейных колебаниях над 2700 пунктами
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 13 по 17 апреля уменьшился на 0,05% до 2723,94 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,15% и составил 1128,29 пункта.
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 1,1% (-13 коп.) до 11,1 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 76,05 руб. (-92 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 89,6 руб. (-39 коп.). Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 5,1% до $90,4/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подешевел на 13,2% до $83,9/барр.
Индекс Мосбиржи провел неделю в безыдейных колебаниях над 2700 пунктами, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Оборот торгов был невысоким – уверенности нет ни у покупателей, ни у продавцов, констатировал он. Продвижению акций вверх препятствовали крепкий рубль, неопределенность с переговорами по Украине и обсуждение налога на сверхприбыль, перечисляет эксперт. С другой стороны, развитию медвежьего сценария препятствуют высокие сырьевые цены, ожидание снижения ключевой ставки и дивидендный фактор, рассуждает он. Без свежих рыночных или геополитических драйверов выйти к 2800 пунктам и выше будет непросто, предупредил Смирнов.
Отскок валют тем временем быстро заглох: юань, ожидают в БКС, может снова тянуть к 11 руб., у доллара есть шансы в ближайшее время вернуться к 75 руб. и даже ниже. Спрос на импорт остается подавленным высокими ставками в экономике, а предложение продолжает насыщаться за счет высоких мартовских цен на энергоносители, указывает Смирнов.
Впереди неделя тишины перед заседанием Банка России по ключевой ставке в пятницу, напомнил эксперт. Последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям подкрепили вероятность снижения на 50 б. п. до 14,5% годовых, считает он.
На новой неделе финансовые результаты раскроют «Промомед», «Русгидро» и «Самолет», а «Северсталь» – операционные и финансовые. Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрит вопрос о стратегии развития до 2030 г., акционеры «Лукойла» – выплату дивидендов за прошлый год. Также на неделе выйдут предварительные апрельские индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США и отчетности Tesla, IBM, Intel и др.