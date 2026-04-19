Итоги торгов на Мосбирже с 13 по 17 апреля

Индекс Мосбиржи провел неделю в безыдейных колебаниях над 2700 пунктами, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Оборот торгов был невысоким – уверенности нет ни у покупателей, ни у продавцов, констатировал он. Продвижению акций вверх препятствовали крепкий рубль, неопределенность с переговорами по Украине и обсуждение налога на сверхприбыль, перечисляет эксперт. С другой стороны, развитию медвежьего сценария препятствуют высокие сырьевые цены, ожидание снижения ключевой ставки и дивидендный фактор, рассуждает он. Без свежих рыночных или геополитических драйверов выйти к 2800 пунктам и выше будет непросто, предупредил Смирнов.