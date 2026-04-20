Вечные фьючерсы нашли нишу на Мосбирже

Вечные фьючерсы нашли свою нишу на Московской бирже: открытая позиция по ним достигла 425 млрд руб. на конец марта, сообщил «Ведомостям» представитель торговой площадки. С начала года объем вложений вырос на 15%, а год к году (г/г) – на 46%. Открытая позиция по бессрочным фьючерсам на валюту на конец марта составила 372 млрд руб. (+20% с начала года и +54% г/г).