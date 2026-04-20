Эксперты ожидают роста секьюритизации в 2026 году

Автухов также рассказал «Ведомостям», что российский рынок секьюритизации по отношению объема к ВВП составляет 0,3–0,4%, тогда как в США этот показатель достигает 7–8%, а в Европе – 1,5–2%. Это показывает потенциал роста, пояснил он. Согласно обзору финансовых инструментов Банка России, в 2025 г. рынок секьюритизации продемонстрировал рекордные показатели: его общий объем вырос на 39% и достиг 2,6 трлн руб., а объем секьюритизации отдельно зафиксировался на историческом максимуме – 1,1 трлн руб.