Эксперты ожидают роста секьюритизации в 2026 году

Эксперты ожидают роста секьюритизации в 2026 годуЭто произойдет в том числе за счет выхода на рынок новых эмитентов и упаковки неработающих портфелей
В 2026 г. российский рынок секьюритизации – переупаковки банками пула кредитов (ипотека, автокредиты) в облигации, которые продаются инвесторам, – продолжит наращивать обороты, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Сейчас этот класс активов несет самый большой потенциал и может открыть инвесторам большие возможности, отметил заместитель председателя правления и глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов в ходе форума «Эксперт РА».
Автухов также рассказал «Ведомостям», что российский рынок секьюритизации по отношению объема к ВВП составляет 0,3–0,4%, тогда как в США этот показатель достигает 7–8%, а в Европе – 1,5–2%. Это показывает потенциал роста, пояснил он. Согласно обзору финансовых инструментов Банка России, в 2025 г. рынок секьюритизации продемонстрировал рекордные показатели: его общий объем вырос на 39% и достиг 2,6 трлн руб., а объем секьюритизации отдельно зафиксировался на историческом максимуме – 1,1 трлн руб.