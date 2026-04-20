Итоги торгов на Мосбирже 20 апреля

Итоги торгов на Мосбирже 20 апреляРастущую динамику индекса поддержали бумаги экспортеров
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 20 апреля, увеличился на 1,09% до 2753,66 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 2,19% и составил 1152,97 пункта.
Курс юаня на Московской бирже снизился на 1% (-11 коп.) до 10,998 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 75,2 руб. (-82 коп.). Официальный курс евро составил 88,4 руб. (-1,3 руб.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 1,6% до $95,2/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,6% до $87,2/барр.
В понедельник индекс Мосбиржи торговался в плюсе и к вечеру подтянулся к промежуточному сопротивлению на уровне 2760 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Растущую динамику бенчмарка поддержали бумаги экспортеров, при том что спрос на их акции сдерживает укрепление рубля, отметил он.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на вторник – 2700–2800 пунктов, по курсу юаня – 10,8–11,1 руб., по курсу доллара – 74–76 руб.
Пока Минфина нет на валютном рынке, не сглаживается приток иностранных денег по высоким сырьевым ценам, констатировал Смирнов. Индекс гособлигаций RGBI в понедельник обновил полугодовые вершины, в моменте выйдя выше 120,39 пункта, указал он. Спрос на ОФЗ, по словам эксперта, поддерживают ожидания снижения ключевой ставки Банком России в эту пятницу.
Внешний фон неоднозначный, продолжает Смирнов: власти ЕС готовятся к еще одной попытке принять 20-й пакет антироссийских санкций, а вот США продлили послабления в отношении российской нефти до 16 мая. О перспективах продолжения переговоров по Украине по-прежнему ничего не сообщается, в то время как ситуация вокруг Ирана постоянно меняется, провоцируя волатильность на рынках, добавил эксперт.
Народный банк Китая в понедельник 11-й раз подряд сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне 3%. Во вторник в еврозоне выйдет апрельский индекс экономических настроений от ZEW, в США – данные по розничным продажам за март. Московская биржа в этот день запустит торги фьючерсами на бензин и дизельное топливо, «Северсталь» опубликует операционные и финансовые результаты за I квартал, а совет директоров ТГК-14 обсудит дивиденды.