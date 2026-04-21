Что ждет акции В2В-РТС после выхода компании на биржу

Торги акциями B2B-РТС под тикером BTBR стартовали на Мосбирже 17 апреля в 15.00 мск. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 112–118 руб. за бумагу. Капитализация по итогам IPO составила примерно 21 млрд руб. Ценные бумаги были включены в котировальный список второго уровня. Это первое IPO в России в 2026 г. Сбор заявок B2B-РТС проводила с 10 по 16 апреля. В ходе IPO инвесторам были предложены акции, составляющие 11,5% акционерного капитала платформы и принадлежащие действующим акционерам в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов.