Главная / Инвестиции /

Итоги торгов на Мосбирже 21 апреля

Рынок занял выжидательную позицию на фоне предстоящего заседания ЦБ
Андрей Шведов
Андрей Гордеев / Ведомости
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 21 апреля, прибавил 0,15% и закрылся на 2757,7 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,02% и составил 1164,68 пункта.

Лидерами роста стали бумаги Мосбиржи (+2,12%), «Татнефти» (+1,39%), «Лукойла» (+1,38%), «Норникеля» (+1,36%) и «Фосагро» (+1,09%). В аутсайдерах оказались бумаги МКБ (-4,62%), ВТБ (-2,21%), «Системы» (-1,89%), «Алорсы» (-1,41%) и Совкомбанка (-1,21%).

Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,4% (-10 коп.) до 10,95 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 74,59 руб. (-65 коп.). Официальный курс евро составил 87,77 руб. (-61 коп.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,55% до $97,9/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,7% до $89,85/барр.

Настроения на рынке могут становиться более выжидательными по мере приближения пятничного заседания ЦБ, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Он добавил, что мировые рынки показывают сдержанную динамику под давлением геополитических коллизий – апрельский индекс экономических настроений Германии (ZEW )опустился к -20,4 п., минимуму с конца 2022 г. Между тем глава МЭА Фатих Бироль заявил о том, что возвращение мировой энергосистемы к докризисному состоянию потребует серьезных инвестиций и может занять до двух лет, отметил эксперт.

В среду, прогнозирует Смирнов, на внешних площадках может быть волатильно. Он считает, что основное внимание будет приковано к Ближнему Востоку, где истекает срок перемирия и возможны новые переговоры между США и Ираном. На американском рынке квартальные финотчеты 22 апреля представят Tesla, IBM, Lam Research.

Росстат в середине недели опубликует мартовский недельный отчет по инфляции и индекс цен производителей, сведения важны в контексте предстоящего заседания ЦБ. Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрит вопрос о долгосрочной стратегии развития компании. Разнонаправленные колебания индекса Мосбиржи в области 2720–2760 п. – базовый прогноз на завтра, подчеркнул эксперт.

В БКС, по словам Смирнова, ожидают, что 24 апреля ЦБ снизит ключевую ставку на 50 б. п. Сам по себе цикл смягчения ДКП является для рубля негативным фактором, но в моменте его влияние будет ограниченным, продолжает он. Эксперт добавил, что сейчас на курс в первую очередь воздействуют экспортно-импортный баланс и цены на энергоносители. Ориентиры по курсу рубля на середину недели – 10,8–11,2 руб. за юань и 74–76 за доллар.

