Рынок секьюритизации сделал ставку на 1 трлн рублей в 2027 году

В 2025 г. объем рынка секьюритизации составил рекордные 229 млрд рублей по анонсированным выпускам против 45 млрд руб. годом ранее. Прошлый исторический максимум был зафиксирован в 2014 г. – 216 млрд руб., при этом структура рынка за эти годы поменялась кардинально, констатировали в «Эксперт РА»: 12 лет назад на ипотечную секьюритизацию приходилось порядка 85% выпусков, теперь с огромным отрывом лидируют потребительские кредиты – 87%. В прошлом году на рынок секьюритизированных облигаций вышли Т-банк, Совкомбанк, Газпромбанк и Альфа-банк, а Сбербанк, «Яндекс банк» и ВТБ расширили свое присутствие.