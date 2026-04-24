ОФЗ растут в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке

ОФЗ растут в преддверии заседания Банка России по ключевой ставкеЖесткий сигнал ЦБ может спровоцировать коррекцию на рынке
Рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) растет в преддверии заседания Банка России, в ходе которого будет определен размер ключевой ставки, обратили внимание аналитики Райффайзенбанка в новом обзоре (есть у «Ведомостей»). Объем торгов по индексу российского рынка государственного долга (RGBI) Мосбиржи по итогам 23 апреля достиг рекордного за последние несколько лет 91,7 млрд руб., а сам индекс закрылся на новых максимумах года – 120,75 пункта, пишут аналитики ПСБ. 24 апреля рост индекса продолжился: днем он находился на уровне 120,95 пункта.
Минфин 22 апреля разместил на аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26245 с погашением 26 сентября 2035 г. на сумму 115,75 млрд руб. Спрос на бумаги на аукционе составил 235,61 млрд руб., выручка от размещения облигаций достигла 104,09 млрд руб. С начала квартала ведомство разместило почти 560 млрд руб. по номинальной стоимости, а с начала года – 1,21 трлн руб. по номиналу при квартальном плане 1,2 трлн руб. Объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости, за указанный период составил 1,1 трлн руб.