ОФЗ растут в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке

Минфин 22 апреля разместил на аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26245 с погашением 26 сентября 2035 г. на сумму 115,75 млрд руб. Спрос на бумаги на аукционе составил 235,61 млрд руб., выручка от размещения облигаций достигла 104,09 млрд руб. С начала квартала ведомство разместило почти 560 млрд руб. по номинальной стоимости, а с начала года – 1,21 трлн руб. по номиналу при квартальном плане 1,2 трлн руб. Объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости, за указанный период составил 1,1 трлн руб.