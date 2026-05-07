Итоги торгов на Мосбирже 7 мая

Итоги торгов на Мосбирже 7 маяРиск провокаций Украины на праздниках усиливает осторожность инвесторов
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 7 мая, снизился на 0,65% до 2615,33 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,15% и составил 1104,09 пункта.
Лидерами роста стали бумаги Московского кредитного банка (+2,78%), ММК (+1,44%), ЮГК (+1,23%), Positive Technologies (+1,16%), «Северстали» (+0,71%). В аутсайдерах оказались бумаги «Ленты» (-3,81%), «Русала» (-2,78%), VK (-2,07%), «Полюса» (-1,53%) и «Новатэка» (-1,41%).
Курс юаня на Московской бирже за торговый день не изменился и составил 10,95 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 74,62 руб. (-0,6 руб.). Официальный курс евро составил 87,89 руб. (-0,17 руб.).
Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent упала на 1,26% до $100,04/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,65% до $94,5/барр.
Характер торгов на рынке акций 7 мая принципиально не изменился – сохранялась вялотекущая разнонаправленная динамика индекса Мосбиржи над 2600 пунктами, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Амплитуда колебаний, по его словам, снижается, как и обороты. Приближаются длинные выходные, а риски провокаций в праздники на фоне резких заявлений украинских представителей усиливают осторожность инвесторов, добавляет эксперт.
На мировых рынках все так же внимательно следят за заявлениями и действиями сторон ближневосточного конфликта, говорит Смирнов: несмотря на обсуждение мирного меморандума, ситуация пока полна неопределенности. Тем не менее китайские рынки в четверг продолжили рост, отмечает он. Настрой здесь дополнительно поддерживает ожидание саммита лидеров США и КНР на будущей неделе, указывает эксперт.
В конце недели выйдет отчет по американскому рынку труда за апрель. На российском же рынке Fix Price проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестке стоит вопрос утверждения дивидендов за 2025 г. Дивидендные выплаты за прошлый год также в этот день обсудит совет директоров «Циана».
Если не поступит важных новостей с геополитического фронта или не будет сильных движения сырьевых и валютных котировок, динамика торгов в пятницу может быть невыразительной, считает Смирнов. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи – 2575–2655 пунктов.
Минфин возобновит операции по бюджетному правилу 8 мая, напоминает Смирнов: покупки валюты до 4 июня составят 5,8 млрд руб. в день, но с учетом операций ЦБ по ее продаже чистые покупки будут на уровне 1,2 млрд руб. По мнению аналитика, влияние на курс будет близким к нейтральному в силу относительно небольшого объема операций.