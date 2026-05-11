Итоги торгов на Мосбирже с 4 по 8 мая

Итоги торгов на Мосбирже с 4 по 8 маяРоссийский рынок акций на прошлой неделе опустился в район полугодовых минимумов
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 4 по 8 мая упал на 2,27% до 2597,8 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,44% и составил 1124,41 пункта.
Лидерами роста за неделю стали бумаги «Норникеля» (+6%), Positive Technologies (+5,2%), «Полюса» (+5,1%), ММК (+4,4%) и «Аэрофлота» (+3,9%). В аутсайдерах оказались бумаги «Ленты» (-3,9%), «Совкомфлота» (-3,2%), «Роснефти» (-2,2%), АФК «Система» (-2,2%) и En+ Group (-1,7%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 14 коп. до 10,84 руб. Курс доллара США на вторник Банк России установил на отметке 74,3 руб. (-50 коп. за неделю) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 88,55 руб. (-9 коп.). Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent за прошедшую неделю выросла на 2,51% до $103,82/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI за этот же период подорожал на 2,1% до $97,41/барр.
Российский рынок акций на прошлой неделе преимущественно снижался, индекс Мосбиржи опустился к 2600 пунктам – в район полугодовых минимумов, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Среди основных причин недельных потерь он называет нервозность из-за опасений инцидентов в праздничные выходные, геополитическую неопределенность, перепады цен на нефть, крепкий рубль и дивидендный гэп в тяжеловесных акциях «Лукойла». При этом нашлось место и позитиву, отмечает эксперт: Росстат в среду сообщил, что инфляция продолжает идти на спад и уже составляет 5,56% г/г.
Если нефть останется дорогой, а рубль не будет укрепляться, есть шансы подтянуть индекс Мосбиржи ближе к 2700 пунктам, прогнозирует Смирнов.
На этой неделе, в среду, Сбербанк опубликует сокращенные финансовые результаты по РСБУ за январь – апрель, а «Аэрофлот» – операционный отчет за прошлый месяц. В четверг ожидается годовое общее собрание акционеров «Т-технологий» по утверждению дивидендов за 2025 г. и отчетность по МСФО «Ростелекома» за январь – март. В пятницу пройдет годовое общее собрание акционеров Ozon по годовым дивидендам, а Совкомбанк и HeadHunter представят финансовые результаты за I квартал.
Из важных публикаций на отечественном рынке на этой неделе будут релизы Росстата – недельный отчет по инфляции в среду и апрельский индекс потребительских цен (ИПЦ) в пятницу. На внешних рынках стоит ожидать ИПЦ Китая и США, ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК, а также краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.
На валютном рынке значимых перемен ожидать не стоит, говорит Смирнов. Минфин возобновил операции по бюджетному правилу и до 4 июня будет ежедневно покупать валюту на сумму, эквивалентную 5,8 млрд руб. С учетом операций ЦБ по продаже валюты на 4,6 млрд руб. в день чистые покупки составят символические 1,2 млрд руб., отмечает эксперт. Вместе с тем в курс продолжают транслироваться высокие цены на нефть марта – апреля, указывает Смирнов. Поэтому краткосрочный прогноз БКС по доллару – 74–76 руб., евро – 87–89 руб., юаню – 10,9–11,2 руб.