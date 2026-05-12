Итоги торгов на Мосбирже 12 мая

Итоги торгов на Мосбирже 12 маяОсобым спросом пользовались бумаги «Газпрома» на фоне скорого визита Путина в КНР
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 12 мая, увеличился на 1,24% до 2689,96 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,94% и составил 1148,42 пункта.
Лидерами роста стали обыкновенные акции АФК «Система» (+4,04%), привилегированные и обыкновенные бумаги «Татнефти» (+2,99 и +2,84% соответственно), бумаги «Газпрома» (+2,5%) и «Циана» (+2,47%). В аутсайдерах оказались бумаги HeadHunter (-7,13%), банка «Санкт-Петербург» (-6,72%), ЮГК (-1,85%), Positive Technologies (-0,71%) и «Полюса» (-2,58%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,2% (-0,2 коп.) до 10,84 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 73,79 руб. (-0,51 руб.). Официальный курс евро составил 87,38 руб. (-1,17 руб.). Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,75% до $108,1/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подорожал на 3,97% до $101,94/барр.
Российский рынок акций на этой неделе бодро подрастает, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. На праздничных выходных обошлось без эксцессов, добавил он: появились сигналы о возможном продолжении переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, в Европе заговорили о необходимости диалога с Россией.
Позитивная ценовая конъюнктура энергоносителей поддержала акции нефтегазового сектора, отметил Смирнов. Особым спросом 12 мая, по его словам, пользовались тяжеловесные бумаги «Газпрома», что связано с ожиданиями от предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Вероятно, инвесторы рассчитывают на новости о прогрессе по проекту «Сила Сибири – 2», считает эксперт.
На мировых рынках, отмечает Смирнов, сохраняется неуверенность на фоне рисков возобновления военной эскалации на Ближнем Востоке и высоких цен на нефть. В середине недели президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом, напомнил он. В фокусе – обсуждение торговых разногласий государств и вопросы глобальной стабильности.
Международное энергетическое агентство и ОПЕК 13 мая представят ежемесячные отчеты, а в США будет опубликован индекс цен производителей (PPI) за апрель. На российском рынке Сбербанк представит отчет по РСБУ за апрель, «Аэрофлот» – операционные данные за прошлый месяц. «Русагро» проведет заседание совета директоров, в повестке вопрос дивидендов за 2025 г.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 13 мая – 2620–2720 пунктов.
Поддержку рублю, по словам Смирнова, сейчас оказывают высокие цены на энергоносители, жесткие денежно-кредитные условия, небольшой объем валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила, а также высокий спрос на рублевый долг. До конца весны рубль останется крепким, прогнозирует эксперт. С начала июня Минфин может нарастить объем покупок валюты по бюджетному правилу, что способно увести рубль от годовых максимумов, добавил он. В пользу валют также могут сыграть сезон отпусков и постепенное восстановление импорта.
Кроме того, по словам Смирнова, в июне ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 50 б. п. до 14%, из-за чего системное давление на рубль усилится. К середине лета, прогнозирует эксперт, доллар будет находиться у отметки 80 руб., юань – на уровне 12 руб.