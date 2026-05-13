Итоги торгов на Мосбирже 13 мая

Итоги торгов на Мосбирже 13 маяРубль укрепляется на фоне роста предложения валюты вследствие повышения мировых цен на энергоносители
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 13 мая, увеличился на 0,18% до 2694,72 п. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,76% и составил 1157,2 п.
Лидерами роста стали бумаги Дом.РФ (+2,85%), VK (+2,13%), привилегированные акции «Татнефти» (+1,72%), обыкновенные акции «Русала» (+1,48%) и привилегированные акции «Транснефти» (+1,35%). В аутсайдерах оказались бумаги «Совкомфлота» (-1,63%), Ozon (-1,23%), «Циана» (-0,98%), ЮГК (-0,9%) и обыкновенные акции «Ростелекома» (-0,69%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,2% (-0,3 коп.) до 10,81 руб. Курс доллара на 14 мая Банк России установил на отметке 73,3 руб. (-0,45 руб.), евро – на уровне 85,9 руб. (-1,48 руб.).
Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,5% до $107,3/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,6% до $102,78/барр.
Индекс Мосбиржи сегодня предпринимал попытки пройти значение 2700 п., говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. С одной стороны, энтузиазм по поводу возвращения в новостную повестку темы переговоров с Украиной несколько угас – конкретики не появилось, добавил он. С другой стороны, продолжает Смирнов, цены на нефть марки Brent удерживаются под $110/барр., что подпитывает нефтегазовых тяжеловесов в составе индекса. Перспективы мирной сделки США и Ирана туманны, а риск возобновления боевых действий в регионе высокий. Тем не менее рынки «не унывают», отмечает эксперт: инвесторы ждут итогов государственного визита американского президента Дональда Трампа в КНР. В ходе него будут обсуждаться торговые отношения стран и геополитические вопросы.
В США между тем производственные цены в апреле выросли сильнее ожиданий, напомнил Смирнов. На этой неделе вышел индекс потребительских цен за прошлый месяц, который также превысил прогнозы аналитиков. Потребительская инфляция (3,8%) вернулась к максимумам с весны 2023 г., так что ФРС может не скоро возобновить цикл снижения ставок, считает Смирнов.
Из внешней статистики на 14 мая он отметил апрельские данные по розничным продажам в США. На российском рынке состоится годовое общее собрание акционеров «Т-технологий», в повестке утверждение дивидендов за 2025 г., появится отчетность по МСФО «Ростелекома» за январь – март, совет директоров «Русала» соберется обсудить дивидендный вопрос. Мосбиржа в четверг начнет торги новыми фьючерсами на индексы цифровых валют, перечислил Смирнов.
Кроме того, полагает эксперт, инвесторы могут отыгрывать публикуемый сегодня вечером недельный отчет Росстата по инфляции. Краткосрочный прогноз по индексу Мосбиржи сохраняется на уровне 2620–2720 п.
Основная причина укрепления рубля сейчас, по словам Смирнова, заключается в росте предложения валюты вследствие резкого повышения мировых цен на энергоносители. В апреле, по данным ЦБ, крупнейшие экспортеры в 3 раза нарастили продажи валюты на внутреннем рынке – до $7,2 млрд после мартовских $2,4 млрд. В мае, по-видимому, этот показатель будет еще более высокий, прогнозирует Смирнов.
Другие важные опоры для рубля, по его словам, высокие реальные ставки в экономике, активный спрос на ОФЗ. Геополитические надежды в части украинской проблематики тоже могут подталкивать вверх рублевые активы. Краткосрочные ожидания по курсу доллара – 72,5–74,5 руб., по юаню – 10,7–11 руб.