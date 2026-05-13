Итоги торгов на Мосбирже 13 мая

Индекс Мосбиржи сегодня предпринимал попытки пройти значение 2700 п., говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. С одной стороны, энтузиазм по поводу возвращения в новостную повестку темы переговоров с Украиной несколько угас – конкретики не появилось, добавил он. С другой стороны, продолжает Смирнов, цены на нефть марки Brent удерживаются под $110/барр., что подпитывает нефтегазовых тяжеловесов в составе индекса. Перспективы мирной сделки США и Ирана туманны, а риск возобновления боевых действий в регионе высокий. Тем не менее рынки «не унывают», отмечает эксперт: инвесторы ждут итогов государственного визита американского президента Дональда Трампа в КНР. В ходе него будут обсуждаться торговые отношения стран и геополитические вопросы.