ВЭБ.РФ выпустил первые на Мосбирже исламские облигации

Первые в России внебиржевые сукук-облигаций в 2017 г. выпустила компания «Сукук-Инвест». Это был технический пилотный проект со сроком погашения в 62 дня, направленный на отработку процедуры эмиссии таких облигаций и демонстрацию возможности их структурирования в рамках законодательства. Из-за того, что размещение носило пилотный характер, его результаты публично не раскрывались. В 2024 г. компания «Универсальный Блокчейн» разместила первый в России цифровой сукук объемом 1 млн руб. на платформе «Мастерчейн». Это был первый выпуск цифрового финансового актива (ЦФА), соответствующего принципам шариата. Средства направили на разработку платформы Digital Rank. Результаты этого размещения также не раскрывались. В 2025 г. компания «Агрегат-Челны» провела выпуск сукук-мудараба на «СПБ Бирже», он состоял из пяти ЦФА номинальной стоимостью 1 млн руб. каждый. В результате эмитент привлек 5 млн руб., а инвесторы получили доход в размере 59% годовых. В дату погашения держатели ЦФА получили половину прибыли «Агрегат-Челны».