ВЭБ.РФ выпустил первые на Мосбирже исламские облигации

ВЭБ.РФ выпустил первые на Мосбирже исламские облигацииУже готов отраслевой стандарт, скоро он может быть согласован с ЦБ
Институт развития ВЭБ.РФ разместил на Мосбирже 9 июня первые сукук-облигации. Это исламские ценные бумаги, разработанные в соответствии с принципами шариата. Они представляют собой сертификат, дающий инвестору долю в реальном активе или проекте, а не фиксированный процентный доход, как в традиционных облигациях.
Объем размещения выпуска составил 3,5 млрд руб., срок обращения – два года с колл-опционом. Это биржевой контракт, дающий право купить базовый актив по фиксированной цене – через 1,5 или 1,75 года. По выпуску предусмотрена ежеквартальная выплата фиксированного дохода – 15,35% годовых. Облигации ВЭБ.РФ Мосбиржа включила в первый уровень листинга. Номинал ценной бумаги составил 1000 руб., они доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Итоги размещения дебютного выпуска партнерских облигаций подтвердили востребованность инструментов партнерского финансирования со стороны как частных инвесторов, доля которых превысила 40% от объема выпуска, так и институциональных, прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский. Кроме того, уже сейчас, в рамках пилотного выпуска, ВЭБу удалось увидеть реальный интерес к новому инструменту со стороны зарубежных инвесторов из дружественных юрисдикций, добавил он.
ВЭБ.РФ завершил прием заявок на выпуск сукук-облигаций 4 июня: спрос инвесторов составил выше 9,3 млрд руб., что более чем в 2,5 раза превышает объем предложения. В ходе формирования книги заявок ориентир доходности был дважды снижен – на 15 базисных пунктов (б. п.) до 15,35% годовых. Привлеченные от размещения средства ВЭБ.РФ передаст по договору займа «Алабуга Девелопмент» для строительства производственного корпуса в промпарке «Северные ворота» в Казани. Следуя философии шариата, ВЭБ.РФ будет выплачивать купонный доход из маржи, которую получит «Алабуга Девелопмент» при строительстве здания. В отличие от классических облигаций, шариат запрещает получать выгоду без совершения труда в широком смысле. Инвестор имеет право на получение дохода от вложений в актив, а не на возврат долга.
Партнерский эксперимент
Для российского рынка партнерское финансирование пока новое направление, но в нем наблюдается устойчивый потенциал роста, заявил председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков в ходе официальной церемонии старта торгов. Успешное размещение этих бумаг подтверждает готовность российского рынка развивать направление и масштабировать его в интересах как российских, так и международных, эмитентов и инвесторов, добавил первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.
Первые в России внебиржевые сукук-облигаций в 2017 г. выпустила компания «Сукук-Инвест». Это был технический пилотный проект со сроком погашения в 62 дня, направленный на отработку процедуры эмиссии таких облигаций и демонстрацию возможности их структурирования в рамках законодательства. Из-за того, что размещение носило пилотный характер, его результаты публично не раскрывались. В 2024 г. компания «Универсальный Блокчейн» разместила первый в России цифровой сукук объемом 1 млн руб. на платформе «Мастерчейн». Это был первый выпуск цифрового финансового актива (ЦФА), соответствующего принципам шариата. Средства направили на разработку платформы Digital Rank. Результаты этого размещения также не раскрывались. В 2025 г. компания «Агрегат-Челны» провела выпуск сукук-мудараба на «СПБ Бирже», он состоял из пяти ЦФА номинальной стоимостью 1 млн руб. каждый. В результате эмитент привлек 5 млн руб., а инвесторы получили доход в размере 59% годовых. В дату погашения держатели ЦФА получили половину прибыли «Агрегат-Челны».
Потенциал рынка исламских финансов в России составляет не менее 1 трлн руб., говорил в мае 2025 г. председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Важным шагом на пути развития рынка сукук в России должна стать подготовка отраслевого стандарта для этого инструмента комитетом при ассоциации банков России, рассказал Аксаков «Ведомостям». Этот стандарт, по его словам, практически готов и в ближайшее время может быть согласован с Банком России.
Когда сукук и другие инструменты партнерского финансирования выйдут за рамки эксперимента, скорее всего, необходима будет донастройка регулирования и налогового законодательства, продолжил Аксаков. Предстоит закрепить правовую природу сукук как инструмента участия в проекте, а не классического долга, задать прозрачные требования к раскрытию информации и обеспечить налоговую нейтральность, пояснил он. Важно сделать это без излишней зарегулированности, сохранив гибкость инструментария партнерских финансов, чтобы сукук можно было использовать как для крупных, так и для небольших корпоративных проектов, заключил Аксаков.
Для компаний и государственных институтов сукук открывает дополнительный канал привлечения капитала, говорит директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Денис Габдулин. В теории российские заемщики получают доступ к средствам инвесторов из стран Персидского залива и других регионов, где исламские финансовые продукты являются стандартной частью рынка, пояснил он.
Для инвесторов преимущества выглядят более скромно, добавил эксперт: сукук-облигации обычно предполагают привязку к конкретным активам или денежным потокам, что создает более понятную экономическую основу инструмента по сравнению с классическим необеспеченным долгом. Кроме того, исламские стандарты ограничивают использование избыточного кредитного плеча и спекулятивных конструкций. Но на практике для инвестора решающими остаются привычные параметры – надежность эмитента, доходность и ликвидность, говорит он.
Участие ВЭБ.РФ придает эксперименту по партнерскому финансированию особый статус, уверен Габдулин. Если бы размещение проводила малоизвестная региональная компания, рынок мог бы воспринять его как локальный эксперимент, пояснил он. Дебютный выпуск сукук-облигаций ВЭБ.РФ является системообразующим событием для российского финансового рынка, соглашается аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев. Выпуск можно считать достоверным сигналом о начале трансформации исламских финансов из нишевого продукта в общерыночный инструмент, считает эксперт.
Риски при покупке сукук-облигаций для инвестора отличаются от обычных облигаций прежде всего структурой, добавил аналитик «Финам» Никита Бороданов. Необходимо обращать внимание не только на кредитное качество ВЭБ.РФ, но и на условия самой сделки, базовый проект, порядок выплат, досрочное погашение и юридическую механику, говорит он. В дебютном выпуске риск в глазах рынка во многом сглажен сильным эмитентом, но в будущих выпусках от менее сильных эмитентов эта структура уже может быть намного важнее, заключил он.