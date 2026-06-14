Итоги торгов на Мосбирже с 8 по 11 июня

Итоги торгов на Мосбирже с 8 по 11 июняИндекс обновил годовые минимумы, но готов отскочить в любой момент
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 8 по 11 июня уменьшился на 1,78% до 2515,33 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,35% и составил 1101,95 пункта.
Лидерами роста стали бумаги АФК «Система» (+8,8%), ПИК (+6,6%), МКБ (+3,5%), Ozon (+2,3%) и «Северстали» (+2%). В аутсайдерах оказались бумаги «Интер РАО» (-14,4%), «Русала» (-11,3%), «Совкомфлота» (-6,7%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 2,45% (-27 коп.) до 10,6 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 71,9 руб. (-2,4 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 82,97 руб. (-3,3 руб.). Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 6,2% до $87,3/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 6,3% до $84,9/барр.
Индекс Мосбиржи на неделе обновил годовые минимумы ниже 2500 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. В этой области активизируются покупатели, но для полноценного отскока не хватает драйверов, констатировал он: украинское урегулирование на паузе, в США и ЕС обсуждаются новые санкции, рубль отыгрывает позиции после ралли валют, а нефть просела.
Рынок, по мнению Смирнова, в любой момент может организовать отскок на высокой накопленной перепроданности, хватит даже незначительного позитивного триггера. Ближайшее важное сопротивление находится в области 2600–2620 пунктов, указал он.
Курсы валют на новой неделе могут установиться ближе к 73 руб./$ и 10,7 руб./юань, ожидает Смирнов. Спрос на иностранные деньги может повышаться со стороны выездных туристов, а еще сформировались ожидания снижения ключевой ставки на заседании Банка России 19 июня, что означает усиление системного давления на рубль, рассудил эксперт. В БКС ждут снижения ставки на 50 б. п. до 14% годовых. При этом последние данные по инфляции вышли неоднозначные: недельный и месячный показатели ускорились, хотя в мае рост цен оказался ниже прогнозов, отметил Смирнов.
На новой неделе Novabev, «Займер», ОГК-2, НКНХ и ряд других компаний проведут годовые общие собрания акционеров. Мосбиржа во вторник начнет торги фьючерсами на акции «Ленты», Henderson раскроет операционные результаты за пять месяцев 2026 г. Ключевым событием недели на внешних рынках будет решение ФРС по ставке 17 июня. Также в середине недели выйдет ежемесячный отчет МЭА.