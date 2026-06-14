Итоги торгов на Мосбирже с 8 по 11 июня

Курсы валют на новой неделе могут установиться ближе к 73 руб./$ и 10,7 руб./юань, ожидает Смирнов. Спрос на иностранные деньги может повышаться со стороны выездных туристов, а еще сформировались ожидания снижения ключевой ставки на заседании Банка России 19 июня, что означает усиление системного давления на рубль, рассудил эксперт. В БКС ждут снижения ставки на 50 б. п. до 14% годовых. При этом последние данные по инфляции вышли неоднозначные: недельный и месячный показатели ускорились, хотя в мае рост цен оказался ниже прогнозов, отметил Смирнов.